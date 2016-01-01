Часто от многих людей, которым приходится говорить о спасении души, слышишь такой ответ: «О, я еще успею покаяться в своих грехах и примириться с Богом... Я же не собираюсь умирать!» Но в Библии есть только один случай обращения к Богу в последний час жизни: это покаяние разбойника на кресте.Дорогой читатель, если вы не примирились с Богом, не рассчитывайте на последний час. Жизнь каждого человека может оборваться внезапно. Болезнь может отнять у человека сознание, а страдания могут быть такими, что не позволят даже думать о душе. Если теперь вы безразличны к своему спасению, то можете ли быть уверенными, что в тот момент вы будете иметь желание искать спасение во Христе? Не забывайте, что именно «теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Не ждите другого случая. Вы не знаете, что готовит вам ближайший час. Сатана, враг душ человеческих, заставляет людей откладывать на потом это важное решение, от которого будет зависеть и ваше будущее на земле и в вечности.