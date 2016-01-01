Наш Господь - Творец чудес!

Ничто не предвещало беды. Жизнь моя текла тихо и размеренно. Сразу после армии в 1989 году попал на первое богослужение в своей жизни, с тех пор являюсь членом церкви Христиан Веры Евангельской. У меня счастливая семья - жена Юля, дети: Алеша (18 лет) и Женечка (9 лет). Особых проблем со здоровьем у меня никогда не было, (наверное, сказалось то, что в юности серьезно занимался боксом и никогда не имел вредных привычек).В ноябре 2007 года я почувствовал себя неважно. Постепенно мое состояние стало ухудшаться. Ночью 13 января 2008 года у меня случился сильный приступ. Болело в левом подреберье. Самые сильные обезболивающие не помогали, боль не отступала. С этого времени начались длительные походы по больницам, врачам. За этот период были сделаны все возможные обследования, сданы десятки анализов, и все безрезультатно. Приступы стали все чаще, держалась высокая температура - 38-40 градусов по Цельсию. А врачи по-прежнему не могли поставить диагноз и определиться с лечением. Тогда решено было провести лапароскопическую операцию, чтобы увидеть своими глазами, что же является источником болезни.24 марта 2008 года была проведена первая операция. После нее врач вызвал на беседу жену. Он сказал, что проводя лапароскопическое исследование, они обнаружили в моей брюшной полости образования, которые вызвали большой интерес врачей, так как за длительную хирургическую практику никто из 8 приглашенных хирургов не встречался с такого рода заболеванием. Из брюшной полости было откачено более 5 литров жидкости и обнаружено огромное количество образований непонятной формы, цвета и консистенции. Диагноз так и не был поставлен.Для его уточнения и дальнейшего лечения меня перевели в онкологический центр. В это время мое состояние еще больше ухудшилось: за 2 месяца я потерял более 28 килограммов – мой вес с 90 килограммов снизился до 62! Температура держалась 39,5 - 40 градусов по Цельсию. Я не мог ни ходить, ни стоять, даже сидя постоянно терял сознание. А когда находился в сознании (если это можно так назвать), то не мог ни есть, ни говорить, с трудом понимал, где я нахожусь, родных почти не узнавал - все было, как в тумане.В апреле 2008 года была проведена операция по удалению опухолей. И тогда был поставлен страшный диагноз: злокачественная опухоль брюшной полости IV (последней) степени с метастазами в желудок. Врачи не давали никакой надежды, потому что заболевание было в стадии, уже не поддающейся лечению. Да к тому же сама форма рака была очень редкая и малоизученная в плане лечения и статистики выживаемости. Но у Господа был для меня другой план!Моя жена, Юля, все это время находилась рядом со мной, поддерживая и молясь за меня. В это время наша церковь прилежно молилась за меня, многие друзья вместе со своими семьями брали посты за мое исцеление. Братья постоянно навещали меня и укрепляли мою веру, через Слово Божье. Я сам постоянно молился Господу и просил у Него, чтобы Он вышел навстречу мне и даровал мне жизнь!После операции мне стало легче, температура спала, я стал ходить своими ногами, и меня наконец-то выписали домой.В течение мая и июня 2008 года я прошел 2 курса химиотерапии, после которых мое состояние опять ухудшилось: сильно упали показатели крови, выпали волосы, начались боли внизу живота, была постоянная вялость и усталость, хотя я ничем в это время не занимался. В начале июля решено было провести очередное обследование. Оно показало, что за эти 2 месяца у меня выросла новая объемная опухоль, более 20 см в высоту!!! Она заняла все свободное пространство и уже начала прорастать в кишечник и мочевой пузырь, так как ей не хватало места. Все мы были ошарашены этим известием…В июле 2008 года мне была проведена третья операция. Рецидив был удален. Но что делать со мной дальше, никто из врачей не знал. Ведь было проведено и оперативное вмешательство, и химиотерапия, а опухоль все равно рецидивировала.В это время мне дали I группу инвалидности третьей степени. Как нам потом объяснили, эту группу дают смертникам, тем, кто, по мнению врачей, не доживет до следующего освидетельствования!Церковь и все родственники очень переживали за меня и поддерживали нас всем, чем только могли. В первую очередь своими молитвами, потому что это было очень тяжелое время для всей нашей семьи.Врачи, видя, что столкнулись с непростым случаем онкологии, решили направить меня на консультацию в Москву, в Российский Онкологический Научный центр им. Блохина. А заодно и подтвердить или опровергнуть диагноз.В Москве диагноз подтвердили: РАБДОМИОСАРКОМА IV степени. Было назначено лечение: высокодозная дорогостоящая химиотерапия (MEID). Но профессор медицинских наук, приняв мою жену, сказал, что мне уже ничем не поможешь, что современная медицина еще не научилась справляться с этим заболеванием, что опухоль будет постоянно рецидивировать и давать метастазы.Но церковь прилежно молилась! За меня молились с помазанием елея, и моя вера укреплялась, я знал, что Господь ОБЯЗАТЕЛЬНО поможет мне. В это тяжелое время за меня и мою семью молились братья и сестры из разных городов, разных стран, так как жена через интернет просила многих верующих молиться за нашу нужду.Когда Юля приехала из Москвы и рассказала, какое заключение дали врачи, я понял, что моя помощь может прийти только с Неба, от Господа. Я зашел в свою комнату и стал молиться Господу: «Господи, врачи сделали все, что могли, и говорят, что я должен умереть. Они не могут остановить рост опухолей, а Ты можешь! Две тысячи лет назад Ты исцелял больных, и никому не отказал, кто умолял Тебя о милости. Приди в город Пензу, приди в мой дом и исцели меня! А я всем расскажу, что Ты - Господь человеколюбивый и многомилостивый!»После этой молитвы мне еще предстояло пройти много недель лечения и обследований, но я уже знал, что Господь исцелит меня.Так и случилось! В общей сложности я прошел через 3 операции, 7 химиотерапий, 22 курса облучения. Но удивительно, что с каждым разом мои анализы становились все лучше и лучше. И вот уже на протяжении длительного времени, у меня отличные показатели крови. УЗИ, МРТ, КТ показываю полное отсутствие заболевания.Не у всех онкологических больных бывает такой исход. Этой зимой умер молодой парень, который лежал вместе со мной в одной палате. Я шел домой, и печаль была на моей душе. И тут я услышал внутри себя такие слова: «А ты будешь жить и многим возвестишь, что Я сотворил с тобою!»Я очень благодарен Господу за мое исцеление. Но Иисус Христос умер не только за мои грехи и болезни, но за весь мир. Поэтому теперь я стараюсь всем рассказывать о моем Господе, о Его любви и милости к людям!Сейчас я совершенно здоров. И ЭТО ЧУДО! Меня уже сняли с учета в Российском Онкологическом Научном центре им. Блохина. Я живу полной жизнью здорового человека, Господь полностью восстановил меня от химий и облучений! Слава и хвала Ему!