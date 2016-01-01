Антропный принцип

Антропный принцип

       Библия утверждает, что Бог сотворил мир и всё, что в нём. И это единственное разумное объяснение тому явлению, которое на научном языке называется «антропный принцип». «Антропный» в данном случае можно перевести как «приспособленный для человека». Это совокупность фактов, ясно показывающих, что в нашем мире всё как бы специально устроено для жизни. Например, наша планета находится на таком расстоянии от Солнца, чтобы была возможна жизнь, не дальше и не ближе. Наклон земной оси обеспечивает достаточно мягкую смену времён года. Расстояние до Луны таково, что возникающий приливно-отливный баланс, необходимый с одной стороны, не вызывает катастрофических последствий с другой стороны. Почему глаз может воспринимать именно такую длину волн, что мы способны видеть наш мир в прекрасном цветном изображении? Почему свойства воды таковы, что она идеально подходит для жизнедеятельности организмов? Можно продолжить эти простые вопросы и единственно возможный разумный ответ таков: мир сотворён по очень точному и разумному плану Творцом, Богом. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного» (Ис.45:18). Только поэтому все его отдельные детали так сочетаются друг с другом. Даже несмотря на то, что грех пытается сломать существующую гармонию! Представьте себе, даже осознание несовершенства окружающего мира, поражённого грехом, указывает на возможность и необходимость исправления!

       Но это явление справедливо и для невидимого мира чувств, мира эмоций! Мы можем понимать друг друга, учитывая в своём общении мельчайшие нюансы отношений. Мы сотворены способными к взаимодействию, во многих вопросах люди просто не могут друг без друга! И здесь мы должны понять – Бог сотворил нас такими. Это в принципе не могло произойти случайно! И у творения есть цель и смысл: «Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем…» (Деян 17:24-28).

       «Антропный принцип» действует и в духовной сфере тоже: человек способен и к тому, чтобы через покаяние найти мир с Богом, чтобы верить в Иисуса Христа и учиться у Него! Человек сотворён приготовленным к воскресению и жизни в Царстве Божием!




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ВЫПУСК 51 2013\2