Господь всегда со мной

______________________________________________

Перестройка заставила поменять работу. Мы всей семьей занялись коммерцией. В конечном счете, ничего хорошего из этого не вышло, ни для меня, ни для моей семьи. Друзья, они же деловые партнеры, сделали все возможное, чтобы избавиться от нас. Мы лишились своего бизнеса, нас преследовали налоговая полиция, налоговая инспекция и рэкетиры. Мой сын серьезно заболел и лежал в больнице, денег на его лечение у меня не было.Для меня наступил черный день в буквальном смысле. Сияло солнце, а мне казалось, что кругом темно. У меня было много хороших, как мне казалось тогда, друзей. Но когда случилась беда, все отвернулись от меня, в лучшем случае, никто не спешил на помощь. Мне до этого момента, когда бывали трудности, всегда удавалось найти какой-нибудь выход, но здесь была полная тьма. Глубокое отчаяние овладело мной, я не могла спать ночью даже с включенным светом и совсем упала духом.В это время моя сестра лежала в больнице, и я пошла ее навестить. У нее уже сидели две подруги и увлеченно о чем-то рассказывали. Хотя мне толком и непонятно было, о чем идет речь, но как-то я почувствовала, что это именно то, что мне нужно. А они говорили о Боге, о том, что Он всех любит и, если к Нему обратиться, обязательно помогает. Я стала делиться своими проблемами, и они пригласили меня в Церковь.До сих пор, как сейчас помню, свое покаяние, хотя прошло очень много лет. Посетив воскресные богослужения несколько раз, мной овладела мысль: «Надо покаяться». И когда служитель предложил желающим покаяться выйти вперед, я вылетела как на крыльях. Вся Церковь единодушно стала молиться за меня, а я неожиданно для себя начала сильно и горько плакать. Думаю, тогда я впервые открыла свое сердце, наполненное болью, отчаянием и страхом Иисусу Христу. После молитвы я почувствовала облегчение и радость. Все вокруг тоже радовались, поздравляли меня, кто-то подарил цветы.Я стала посещать все служения, которые проводились в церкви. Мне хотелось больше узнать о Боге, о его любви.Как-то в проповеди услышала, что Бог особенно любит и помогает тем, кто Ему послушен. И мне очень захотелось быть послушной Богу. Хотя с моим непокорным характером это было нелегко. Но Великий Бог силен смирить ходящих гордо, а нуждающемуся помочь.Довольно быстро в моей жизни все наладилось: сын выздоровел, мне предложили работу, о которой я даже мечтать не могла. Решились вопросы и с налоговыми органами, и с рэкетирами.За более чем 15 лет, которые я сознательно служу Богу, у меня было много разных и серьезных, и мелких проблем, но Господь всегда рядом и всегда готов помочь.Один человек молился и говорил: «Господи, у меня есть великая нужда». На что Господь ему ответил: «Сын мой, для Меня нет великих нужд». Когда я унываю под тяжестью проблем, то всегда вспоминаю этот случай и сразу становится радостно на душе. Потому что не было такого случая, чтобы Господь оставил меня в трудную минуту.