О спасении

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Только Иисус Христос является Спасителем мира. В Библии сказано о Нем:. Само имя «Иисус» переводится как «Спаситель». От чего же Он спасает? Многие люди живут, не чувствуя никакой потребности быть от чего-то «спасёнными». Другие ищут спасения от болезней, бедности, одиночества… Так от чего же нам надо спастись?Все до одного из живущих людей находятся под властью греха и смерти. И важнейшее обещание Бога звучит так:. Некоторые даже не верят, что это возможно! Но Бог сотворил людей для жизни, для вечной жизни! Через грех была изуродована природа человека, и он стал смертным, а вместе с ним и всё творение стало тленным. Более того, после земной жизни каждого человека ожидает суровая расплата за грех, независимо от того, верил в это человек или нет. Вот от смерти и наказания мы и должны быть спасены.Бог возвращает людям бессмертие, как сказано Самим Иисусом Христом:. Можно говорить о трёх этапах спасения:• Первый, когда человек признаёт, что он погибший грешник и жаждет избавления от греха и смерти. Он должен признать Евангельскую истину, что Бог через Иисуса Христа его прощает по любви Своей и изменяет мысли сердца. Это первая «часть» спасения, результатом которой становится покаяние и сердечное стремление человека исполнить волю Божию и быть послушным Евангелию Иисуса Христа.• Второй, когда уже верующий человек хранит, бережёт своё спасение через исполнение воли Божией, открытой нам в Библии, как написано:• И третий, когда настанет время, о котором возвещает Писание:. Тогда те люди, которым прощены грехи, даже уже пережившие телесную смерть, воскреснут и будут жить вечно в обновлённом, нетленном мире. Тогда и настанет полнота спасения!Таким образом, Иисус Христос (а в переводе на русский это значит «Спаситель, Посланный Богом») предлагает людям то, в чём они очень нуждаются – спасение от смерти и вечной погибели.Отдельный греховный поступок не равнозначен вашему спасению. Некоторые люди утверждают, что если вы согрешили после того, как уверовали в Иисуса, то вы должны быть спасены вновь. Но это не согласно с Писанием. Можно ли себе представить, чтобы кто-то усыновивший ребенка говорил ему, что если он будет ходить по паркету в грязных ботинках, то его снова выбросят на улицу? Мы не можем так поступить с ребенком, и Бог не может поступить так с нами, Его детьми. Если вы спасены, то, значит, приняты в семью Бога. Вы должны из любви и одновременно из страха Божия стараться жить так, как угодно Богу. Но мысль, что кто-то, согрешив, может быть выброшен из нее, противоречит Библии. Писание говорит:. В том же маленьком Послании Иоанна нам сказано:Греховный поступок или бунт против Бога отнимают у нас радость спасения. Когда Давид совершил прелюбодеяние с Вирсавией и фактически убил ее мужа, он лишился радости своего спасения. Когда он писал об этом в Псалме 50, то восклицал:. У него не было больше радости, потому что он восстал против Бога. И он говорит:. Даже совершив тяжкий грех прелюбодеяния и будучи ответствен за смерть невинного человека, Давид не сомневается, что Святой Дух еще пребывает на нем. Но, конечно, Давид не мог не понести наказания. Однако Бог простил его и продолжал любить, потому что Давид раскаялся перед Господом.В Библии сказано, чтоНо это не значит, что христианин никогда не совершает грехов, но лишь то, что он не идет путем греха, отказываясь исповедаться и раскаяться в своих грехах. Если человек родился от Духа Божия, то внутри него есть нечто, что приводит его к раскаянию всякий раз, когда он согрешает.Но вы можете спросить, почему же мы, став новым творением во Христе, сохранили способность ко греху? Ответ в том, что действительное совершенство ожидает христиан лишь на небесах:. Мы соединены с Иисусом в спасении, но мы лишь постепенно преображаемся в Его природу.В Библии сказано:. Мы изменяемся на протяжении всей жизни, но не наступит такого момента, даже на пороге смерти, когда верующий стал бы совершенен. Апостол Иоанн пишет:В Библии нельзя найти фразу «спасен однажды — спасен навсегда». Наше спасение — это прошлое, настоящее и будущее. Оно предполагает, скорее, динамичное отношение и непрерывный процесс, нежели определенное состояние. Человеку, который предал себя Иисусу Христу и искренне раскаялся в грехах, даны обетования его спасения:. Библия свидетельствует, что дары и призвание Божие непреложны (Рим 11.29). Дело Иисуса Христа вечно. Оно никогда не может быть отменено. Иисус сказал:. Мы в безопасности в руке Божией и мы полагаем свою защиту и надежду в Господе. Бог послал нам и в нас Своего Духа и дал нам Свое Слово. Иисус Христос сидит одеснуюБога и постоянно ходатайствует за нас; Бог посылает Ангелов служить нам. Иными словами, мы окружены крепкой защитой. Мы должны постоянно сознавать, что мы в безопасности, что Бог любит нас и что мы принадлежим Ему.Основание нашего спасения не в том, что мы святы или творим добро, оно — в Крови Иисуса Христа. Спасение приходит через веру и пребывает в ней. Именно поэтому должна быть у нас уверенность в спасении. Но в то же время у нас должен быть здравый страх утратить его, пасть. Мы не смеем злоупотреблять милостью Бога и говорить: «Я спасен и могу делать все, что захочу». Павел осуждает людей, которые утверждают, будто допустимо грешить, чтобы умножилась благодать. Если мы действительно умерли для греха, то мы не можем более жить во грехе, но должны стремиться служить Богу.Мы должны жить в благоговении, ибо Бог Справедливый Судья. Абсурдно говорить: «Я верую, что я спасен, спасен окончательно и навечно, и потому я могу и развратничать, и красть, и мошенничать, и лгать». Если человек действительно любит Бога, подобные вещи для него невозможны. В Откровении Иоанна Богослова Иисус Христос говорит такие слова:. Значит, все же опасность быть изглаженным из Книги жизни, то есть лишиться спасения, существует.