Не теряйте надежды

Когда я был мальчиком, мой отец преподал мне урок веры. Лучше этого урока я не имел за всю жизнь: «Сын, самая трудная часть веры - это последние полчаса. Когда ты чувствуешь, что сдаешься, что готов свернуть с пути, когда ты не слышишь Бога, - держись, зная, что последние полчаса - самые сложные в хождении верой».Были ли вы когда-нибудь в долгом путешествии? Вы прошли сотни миль, и все было просто отлично. Наконец-то вы видите знак, который говорит, что до конечного пункта назначения осталось 30 миль. Эти последние 30 миль могут показаться такими же долгими, как и 500, которые вы проехали. Последние полчаса путешествия труднее, потому что вы почти у цели, и вам надо продержаться еще немного дольше.Я знаю, кто-то из вас готов сдаться. Вам кажется, что ваша мечта уже не осуществится. Но призываю вас: «Держитесь еще немного!» Бог говорит вам: «Держись, дитя! Держись, Церковь! Держись еще несколько минут, еще несколько недель. Ваша победа не за горами».Не теряйте надежду! Бог хранит лучшее напоследок!