Кто, если не ты?!

Жизнь без отца приносит огромную боль ребенку, ломает его судьбу. Многие мальчики, брошенные своими отцами и потому не знавшие отцовской любви, вырастая, так же покидают свои семьи, бросают детей, обрекают своих жён, которым когда-то признавались в любви, на ежедневную борьбу за выживание… Это боль, огромная боль нашего времени.Но бывает и так, что отцы вроде бы рядом, но как бы отстраняются от жизни своих детей. Да, они зарабатывают для своих семей деньги, делают разные дела, решают проблемы. Но они слишком мало уделяют внимания сыновьям и дочерям. Просто необходимо, чтобы каждый отец осознал всю важность своих отношений с детьми!Отец призван любить своих детей, стараться завоевать их сердца. Он призван защищать их, дисциплинировать их и воспитывать в них веру в Бога. Он призван быть примером, как правильно вести себя в тех или иных ситуациях, учить их ответственности перед Богом и людьми, растить их в понимании, что они живут ради вечных ценностей.Быть может, кто-то из отцов согласится с этим, но даже не попытается изменить хоть что-то в своей жизни. Но настанет день, когда ему придется отвечать за то, каким отцом он был. И может оказаться, что его дела, хобби, заботы не имели никакой ценности в сравнении с душой его ребенка. Окажется, что он прожил жизнь для себя, а жизнь для себя – это жизнь пустая, бессмысленная, греховная.Ты не должен спрашивать, кто защитит твою семью и позаботится о ней. Потому что Божья благодать и Божье благословение для этого даны именно тебе!Не спрашивай, как вырастить детей честными, чистыми, искренними, смелыми – они будут учиться этому у тебя!Не надо спрашивать, кто может научить твоего ребенка следовать за Христом. Потому что Бог поручил это именно тебе! Ты должен делать это!Не надо задавать вопрос, кто будет молиться и благословлять твоих детей, чтобы они исполнили впоследствии свое Божье предназначение. Ты их отец, ты должен делать это для них!Если ты хочешь иметь милость Божью и благословение над своим домом, то надо жить для своих детей и семьи. Где вы, мужественные отцы? Где вы, отцы, боящиеся Бога? Пришло время встать и ответить на Божий призыв, и сказать: «Это буду делать я!»