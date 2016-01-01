«Я хотел прожить чуть более трехсот лет, но Бог подарил мне вечность!»
В Библии, в послании к Римлянам 5:8 написано: "Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками". А кто такой грешник? Иногда мы так рассуждаем: "Я не пью, не курю... - значит, я не грешник". Но мы рождаемся уже грешными.
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Я родился в Армении в семье ученых. Когда мне было примерно четыре с половиной года, я первый раз увидел похороны: много людей медленно идут, несут какой-то черный ящик, в котором кто-то лежит... Я подумал, что это праздник. Но потом услышал жуткую музыку и заметил - нет шариков и флажков. Папа объяснил, что каждый человек рождается, живет, а потом умирает, и его хоронят. Так как я не знал значения слова "хоронить", подумал, что это что-то хорошее. Я стал уговаривать родителей, чтобы мне разрешили посмотреть, как хоронят человека. Вскоре это произошло. Я увидел кладбище, плачущих людей, глубокую яму... И был шокирован тем, что те люди, которые плакали, потом положили человека в ящике в эту яму и стали быстро засыпать землей. Я спрашивал у своего отца: "Почему они так плохо поступают? Ведь человеку тому будет больно!" Но папа усмехнулся и сказал: "Он уже ничего не чувствует, он умер". А я все думал - человек проснется, его надо срочно откапывать. Родители недоумевали, что за странный ребенок у них. Позже мне сказали, что и я тоже когда-нибудь умру, и в лучшем случае меня будут хоронить мои дети. Тогда я стал плохо спать по ночам, часто видел кошмарные сны - мои похороны.
Однажды я спросил у отца, сколько лет я буду жить. Он ответил: "70 или 80". Меня это очень обрадовало, я подумал, что это много, ведь я не умел считать. Плохие сны исчезли, я успокоился. Но когда стал учиться в школе, понял, что 80 лет - это очень мало. В третьем классе я узнал, что ворона живет 300 лет. Мне стало очень обидно. Я представлял себе: лежу в могиле, а какая-то ворона летает надо мной и каркает 300 лет. Я стал бросаться в этих птиц камнями. Спрашивал: "Ну кто это все так несправедливо устроил?" Отец отвечал: "Природа". Я родился в советское время, когда Бога отвергали, в детстве никогда не видел Библию и даже слова "верующий" не слышал, и уж, конечно, не знал, что человек вечен. Тогда у меня появилась идея, найти средство, чтобы жить немного дольше, чем ворона.
Я обращал внимание на памятники известных людей на улицах города и спрашивал отца: «Кто это?» Он отвечал: "Знаменитые люди. Они прославились, и им поставили памятники, чтобы дольше их помнить". Это объяснение стало для меня судьбоносным. Я решил стать знаменитым, чтобы и мне поставили памятник.
В четвёртом классе я полюбил музыку. Так как в семье мной особо не интересовались, всегда считали лишним, я сам где-то достал себе гитару, научился играть. К старшим классам я почти оставил учебу - все время играл. Армения - это такая страна, где рок-музыку не любят даже неверующие люди. Сейчас, может, что-то и изменилось, но в те годы такая музыка была просто неприемлема. Я же посвящал ей очень много времени, замучил своими криками и родителей, и всех наших соседей. Некоторые из них из-за меня даже переехали жить в другое место. Моих родителей спрашивали: «Что за зверь там кричит все время?» А мой отец отвечал: «Мы не знаем, откуда он пришел, он не из наших». Я хотел прославиться через рок-музыку и заслужить себе памятник.
Когда меня забирали в армию, папа мне говорил: «Вот теперь вместо гитары тебе дадут в руки автомат, а на голову противогаз натянут, может, тогда ты что-нибудь поймешь». Я служил в Германии. И в моей военной части узнали, что я играю на гитаре, взяли меня в рок-группу. Я сфотографировался с гитарой и отправил фото отцу, написав, что чувствую себя и в армии хорошо. Мама потом передала мне отцовы слова: "Откуда же это существо в нашей семье?"
Вернулся домой я в 20 лет, сразу создал рок-группу. Назвал ее "Чудо", и мы стали гастролировать по разным местам - деревням, поселкам, городам. Во время концертов я полностью отдавал себя музыке, и мне было хорошо, но после ощущал внутреннюю пустоту. Иногда она так давила, что я уходил в отдаленные места, садился под дерево и плакал. Плакал также и по ночам. Я думал, что свободен и могу делать, что захочу... Не понимал тогда, что истинная свобода заключается в исполнении воли Господа. Сегодня многие неверующие люди думают, что если примут Христа, станут верующими, то потеряют свою свободу: это нельзя, то нельзя... Но в Библии не написано "нельзя", там написано "не делай", а это совершенно разные вещи. Бог ограждает нас от греха для нашего же блага, потому что знает, что после того, как согрешим, будем страдать.
Я думал, чем заполнить эту внутреннюю пустоту. Не понимал, что она может быть заполнена только Богом, ведь это Его место. Но в то время мне пришли такие мысли: это неприятное чувство в душе оттого, что я внутри только рок-музыкант, а внешне - нет. Тогда я сделал себе специальную одежду, навесил на себя цепочек, отрастил длинные волосы. Отсюда вообще началось мое бедствие. В Армении вообще не воспринимают мужчин с длинными волосами. За мной начали бегать дети и обзываться, бросать в меня камни, помидоры, яйца. С верхних этажей на меня выливали воду. Мои родственники спрашивали: "Тебе не стыдно?" Я отвечал: "Нет! Это им всем должно быть стыдно: их ждет яма, а меня - памятник".
Через несколько лет я понял, что внешность тоже не смогла повлиять на внутреннюю пустоту. Тогда я решил еще и бороду отпустить - перестал бриться совсем, и вскоре мое лицо было полностью закрыто волосами, остались только глаза. Мои братья часто били меня, стараясь таким образом меня изменить. Не помогало. Люди уже не издевались надо мной, а пугались меня. Соседи часто своих детей, если они были непослушными, вместо бабы Яги пугали мной: "Сейчас волосатый выйдет!"
Через несколько лет я встретил человека, который раньше вышел из нашей группы, сказав, что стал верующим. Я пришел к нему домой, он рассказал мне немного о Боге, дал мне Новый Завет и сказал: "Это единственная Книга, которая может спасти твою душу". Я ничего не понял и пошел домой.
Была уже ночь. Раньше, когда я приходил домой, всегда сразу брал гитару, играл, кричал. Я даже ел с гитарой. А в тот раз я зашел в свою комнату, открыл Новый Завет и стал читать. Я почувствовал, как в мою пустоту стало что-то вливаться. Было ощущение, что я питаюсь этим Словом. Я так прилепился к этой Книге, что забыл про свою гитару. После этого я стал каждый день читать по 50 глав. Через несколько дней мои родные заметили, что из моей комнаты не исходят дьявольские звуки и подумали, что я умер. Но я воскрес - слава Богу!
Через некоторое время я опять встретил этого знакомого верующего. Он сказал, что дарит мне эту Книгу (это было настоящим чудом для меня, потому что я с детства знал его как скупого, жадного человека) и пригласил в церковь на собрание в Ереван. Тогда было страшное время - блокада, не было электричества, газа, отопления. Когда мы приехали туда, я увидел, как люди сидели на бетоне, кто-то стоял. Всего было около 1500 человек. Во время богослужения меня как будто кто-то спросил: "Есть ли тут такие, как ты?" Я ведь внешне все еще был похож на зверя. Я стал искать похожих, хотя до этого просто ответил бы: "Нет и не будет - я один такой!" Но тут увидел, что вокруг все нормальные люди и вспомнил, что даже на улице нет подобных мне. Я не знал, что делать - уйти или остаться, но все-таки остался, прошел вперед и сел. Проповедник сказал слова, которые очень сильно коснулись меня: "Кто хочет провести вечность на небесах с Христом, пусть поднимет свою руку". Я поднял сразу обе руки! Сегодня людям говорят об Иисусе, но они не хотят идти к Нему, отвечают: "Потом. Вот дом построю, женюсь..." Если бы мы нашли на дороге пять тысяч долларов, то вряд ли бы сказали: "Ой, как хорошо! Завтра за ними вернусь". А Христос сделал для нас больше - умер на кресте, пролил кровь за нас и предложил нам спасение…
Когда я пришел домой, мне уже не понравилось мое отражение в зеркале, и я побрился. По воскресеньям стал ходить на собрания в церковь в нашем городе, хотя никого и ничего еще там не знал. Там я услышал простые песни о Боге, и, к моему удивлению, они мне понравились. Я плакал. Мои друзья в группе стали замечать изменения и как-то спросили: "Норик, что с тобой? Ты как будто не хочешь играть". Тогда я сказал: "Мне уже не нравится эта музыка, мучаюсь внутри. Я принял Христа и ухожу из группы". Для них это был шок, потому что именно я их всех собрал в свое время, кого-то "снял" с работы, кому-то не дал жениться, чтобы все время было отдано только музыке...
Однажды я читал Библию и остановился на Первом послании Коринфянам 11:14: "Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него..." Я удивился в себе и сказал: "Бог и про мои волосы здесь тоже написал". Меня это сильно коснулось, я понял, что Ему неугодны мои длинные волосы. Я закрыл Библию, встал на колени и коротко помолился: "Иисус, все почитаю за сор ради Тебя". В Армении мужские и женские парикмахерские находятся в разных местах: в первых работают только мужчины, во вторых - женщины. Я пошел в мужскую парикмахерскую, но через окно салона увидел там моих старых знакомых, которые ко мне плохо относились. Я понял, что если войду туда, будет потасовка. Что же мне было делать, ведь я твердо решил постричься? И вдруг мне пришла мысль, чтобы пойти в женскую парикмахерскую. Весь свой стыд - очень неприлично мужчинам ходить в женскую парикмахерскую - я сложил у ног Христа, потому что именно в этот день я хотел исполнить Слово Божие. Когда меня постригли, было ощущение, что с моей головы пятьдесят тонн упало!
На улице меня перестали узнавать. Первый, кто признал меня, был мой старший брат-физик. С тех пор прошло больше двадцати лет, но до сих пор не могу забыть выражение его лица! Он говорил мне: "Мы столько лет не могли добиться, чтобы ты стал нормальным человеком! Кто смог это сделать?!" Я только сказал: "Его имя - Иисус Христос!"
Сегодня Иисус Христос может изменить и тебя, чтобы ты стал совсем другим человеком! Не только внешне, но и внутренне. Чтобы твои домашние заметили - ты уже не гордый, а терпеливый, относишься к ним с любовью... И они спросят тебя: "Что с тобой произошло?" А ты ответишь: "Я принял Иисуса Христа, как своего личного Спасителя!" В Библии написано, что в аду будет плач и скрежет зубов - люди всю вечность будут жалеть только об одном, что однажды имели возможность принять Иисуса Христа и не сделали этого...