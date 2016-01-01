«Я хотел прожить чуть более трехсот лет, но Бог подарил мне вечность!»

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Я родился в Армении в семье ученых. Когда мне было примерно четыре с половиной года, я первый раз увидел похороны: много людей медленно идут, несут какой-то черный ящик, в котором кто-то лежит... Я подумал, что это праздник. Но потом услышал жуткую музыку и заметил - нет шариков и флажков. Папа объяснил, что каждый человек рождается, живет, а потом умирает, и его хоронят. Так как я не знал значения слова "хоронить", подумал, что это что-то хорошее. Я стал уговаривать родителей, чтобы мне разрешили посмотреть, как хоронят человека. Вскоре это произошло. Я увидел кладбище, плачущих людей, глубокую яму... И был шокирован тем, что те люди, которые плакали, потом положили человека в ящике в эту яму и стали быстро засыпать землей. Я спрашивал у своего отца: "Почему они так плохо поступают? Ведь человеку тому будет больно!" Но папа усмехнулся и сказал: "Он уже ничего не чувствует, он умер". А я все думал - человек проснется, его надо срочно откапывать. Родители недоумевали, что за странный ребенок у них. Позже мне сказали, что и я тоже когда-нибудь умру, и в лучшем случае меня будут хоронить мои дети. Тогда я стал плохо спать по ночам, часто видел кошмарные сны - мои похороны.Однажды я спросил у отца, сколько лет я буду жить. Он ответил: "70 или 80". Меня это очень обрадовало, я подумал, что это много, ведь я не умел считать. Плохие сны исчезли, я успокоился. Но когда стал учиться в школе, понял, что 80 лет - это очень мало. В третьем классе я узнал, что ворона живет 300 лет. Мне стало очень обидно. Я представлял себе: лежу в могиле, а какая-то ворона летает надо мной и каркает 300 лет. Я стал бросаться в этих птиц камнями. Спрашивал: "Ну кто это все так несправедливо устроил?" Отец отвечал: "Природа". Я родился в советское время, когда Бога отвергали, в детстве никогда не видел Библию и даже слова "верующий" не слышал, и уж, конечно, не знал, что человек вечен. Тогда у меня появилась идея, найти средство, чтобы жить немного дольше, чем ворона.Я обращал внимание на памятники известных людей на улицах города и спрашивал отца: «Кто это?» Он отвечал: "Знаменитые люди. Они прославились, и им поставили памятники, чтобы дольше их помнить". Это объяснение стало для меня судьбоносным. Я решил стать знаменитым, чтобы и мне поставили памятник.В четвёртом классе я полюбил музыку. Так как в семье мной особо не интересовались, всегда считали лишним, я сам где-то достал себе гитару, научился играть. К старшим классам я почти оставил учебу - все время играл. Армения - это такая страна, где рок-музыку не любят даже неверующие люди. Сейчас, может, что-то и изменилось, но в те годы такая музыка была просто неприемлема. Я же посвящал ей очень много времени, замучил своими криками и родителей, и всех наших соседей. Некоторые из них из-за меня даже переехали жить в другое место. Моих родителей спрашивали: «Что за зверь там кричит все время?» А мой отец отвечал: «Мы не знаем, откуда он пришел, он не из наших». Я хотел прославиться через рок-музыку и заслужить себе памятник.Когда меня забирали в армию, папа мне говорил: «Вот теперь вместо гитары тебе дадут в руки автомат, а на голову противогаз натянут, может, тогда ты что-нибудь поймешь». Я служил в Германии. И в моей военной части узнали, что я играю на гитаре, взяли меня в рок-группу. Я сфотографировался с гитарой и отправил фото отцу, написав, что чувствую себя и в армии хорошо. Мама потом передала мне отцовы слова: "Откуда же это существо в нашей семье?"Вернулся домой я в 20 лет, сразу создал рок-группу. Назвал ее "Чудо", и мы стали гастролировать по разным местам - деревням, поселкам, городам. Во время концертов я полностью отдавал себя музыке, и мне было хорошо, но после ощущал внутреннюю пустоту. Иногда она так давила, что я уходил в отдаленные места, садился под дерево и плакал. Плакал также и по ночам. Я думал, что свободен и могу делать, что захочу... Не понимал тогда, что истинная свобода заключается в исполнении воли Господа. Сегодня многие неверующие люди думают, что если примут Христа, станут верующими, то потеряют свою свободу: это нельзя, то нельзя... Но в Библии не написано "нельзя", там написано "не делай", а это совершенно разные вещи. Бог ограждает нас от греха для нашего же блага, потому что знает, что после того, как согрешим, будем страдать.Я думал, чем заполнить эту внутреннюю пустоту. Не понимал, что она может быть заполнена только Богом, ведь это Его место. Но в то время мне пришли такие мысли: это неприятное чувство в душе оттого, что я внутри только рок-музыкант, а внешне - нет. Тогда я сделал себе специальную одежду, навесил на себя цепочек, отрастил длинные волосы. Отсюда вообще началось мое бедствие. В Армении вообще не воспринимают мужчин с длинными волосами. За мной начали бегать дети и обзываться, бросать в меня камни, помидоры, яйца. С верхних этажей на меня выливали воду. Мои родственники спрашивали: "Тебе не стыдно?" Я отвечал: "Нет! Это им всем должно быть стыдно: их ждет яма, а меня - памятник".Через несколько лет я понял, что внешность тоже не смогла повлиять на внутреннюю пустоту. Тогда я решил еще и бороду отпустить - перестал бриться совсем, и вскоре мое лицо было полностью закрыто волосами, остались только глаза. Мои братья часто били меня, стараясь таким образом меня изменить. Не помогало. Люди уже не издевались надо мной, а пугались меня. Соседи часто своих детей, если они были непослушными, вместо бабы Яги пугали мной: "Сейчас волосатый выйдет!"Через несколько лет я встретил человека, который раньше вышел из нашей группы, сказав, что стал верующим. Я пришел к нему домой, он рассказал мне немного о Боге, дал мне Новый Завет и сказал: "Это единственная Книга, которая может спасти твою душу". Я ничего не понял и пошел домой.Была уже ночь. Раньше, когда я приходил домой, всегда сразу брал гитару, играл, кричал. Я даже ел с гитарой. А в тот раз я зашел в свою комнату, открыл Новый Завет и стал читать. Я почувствовал, как в мою пустоту стало что-то вливаться. Было ощущение, что я питаюсь этим Словом. Я так прилепился к этой Книге, что забыл про свою гитару. После этого я стал каждый день читать по 50 глав. Через несколько дней мои родные заметили, что из моей комнаты не исходят дьявольские звуки и подумали, что я умер. Но я воскрес - слава Богу!Через некоторое время я опять встретил этого знакомого верующего. Он сказал, что дарит мне эту Книгу (это было настоящим чудом для меня, потому что я с детства знал его как скупого, жадного человека) и пригласил в церковь на собрание в Ереван. Тогда было страшное время - блокада, не было электричества, газа, отопления. Когда мы приехали туда, я увидел, как люди сидели на бетоне, кто-то стоял. Всего было около 1500 человек. Во время богослужения меня как будто кто-то спросил: "Есть ли тут такие, как ты?" Я ведь внешне все еще был похож на зверя. Я стал искать похожих, хотя до этого просто ответил бы: "Нет и не будет - я один такой!" Но тут увидел, что вокруг все нормальные люди и вспомнил, что даже на улице нет подобных мне. Я не знал, что делать - уйти или остаться, но все-таки остался, прошел вперед и сел. Проповедник сказал слова, которые очень сильно коснулись меня: "Кто хочет провести вечность на небесах с Христом, пусть поднимет свою руку". Я поднял сразу обе руки! Сегодня людям говорят об Иисусе, но они не хотят идти к Нему, отвечают: "Потом. Вот дом построю, женюсь..." Если бы мы нашли на дороге пять тысяч долларов, то вряд ли бы сказали: "Ой, как хорошо! Завтра за ними вернусь". А Христос сделал для нас больше - умер на кресте, пролил кровь за нас и предложил нам спасение…Когда я пришел домой, мне уже не понравилось мое отражение в зеркале, и я побрился. По воскресеньям стал ходить на собрания в церковь в нашем городе, хотя никого и ничего еще там не знал. Там я услышал простые песни о Боге, и, к моему удивлению, они мне понравились. Я плакал. Мои друзья в группе стали замечать изменения и как-то спросили: "Норик, что с тобой? Ты как будто не хочешь играть". Тогда я сказал: "Мне уже не нравится эта музыка, мучаюсь внутри. Я принял Христа и ухожу из группы". Для них это был шок, потому что именно я их всех собрал в свое время, кого-то "снял" с работы, кому-то не дал жениться, чтобы все время было отдано только музыке...Однажды я читал Библию и остановился на Первом послании Коринфянам 11:14: "Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него..." Я удивился в себе и сказал: "Бог и про мои волосы здесь тоже написал". Меня это сильно коснулось, я понял, что Ему неугодны мои длинные волосы. Я закрыл Библию, встал на колени и коротко помолился: "Иисус, все почитаю за сор ради Тебя". В Армении мужские и женские парикмахерские находятся в разных местах: в первых работают только мужчины, во вторых - женщины. Я пошел в мужскую парикмахерскую, но через окно салона увидел там моих старых знакомых, которые ко мне плохо относились. Я понял, что если войду туда, будет потасовка. Что же мне было делать, ведь я твердо решил постричься? И вдруг мне пришла мысль, чтобы пойти в женскую парикмахерскую. Весь свой стыд - очень неприлично мужчинам ходить в женскую парикмахерскую - я сложил у ног Христа, потому что именно в этот день я хотел исполнить Слово Божие. Когда меня постригли, было ощущение, что с моей головы пятьдесят тонн упало!На улице меня перестали узнавать. Первый, кто признал меня, был мой старший брат-физик. С тех пор прошло больше двадцати лет, но до сих пор не могу забыть выражение его лица! Он говорил мне: "Мы столько лет не могли добиться, чтобы ты стал нормальным человеком! Кто смог это сделать?!" Я только сказал: "Его имя - Иисус Христос!"Сегодня Иисус Христос может изменить и тебя, чтобы ты стал совсем другим человеком! Не только внешне, но и внутренне. Чтобы твои домашние заметили - ты уже не гордый, а терпеливый, относишься к ним с любовью... И они спросят тебя: "Что с тобой произошло?" А ты ответишь: "Я принял Иисуса Христа, как своего личного Спасителя!" В Библии написано, что в аду будет плач и скрежет зубов - люди всю вечность будут жалеть только об одном, что однажды имели возможность принять Иисуса Христа и не сделали этого...