Справедливость

Справедливость


       «Лучший из них — как терн, и справедливый — хуже колючей изгороди» (Мих 7:4).

       Я вспоминаю свою юность и осознаю, что к подростковому возрасту понятие о справедливости прочно вошло и укоренилось в моём сознании, как о человеческой добродетели. Помню, с какой жадностью я зачитывалась книгами о комсомольцах – борцах за правду, за справедливость, как презирала людей лукавых, нечестных, безыдейных, беспринципных. Юношеский максимализм «добавил дров» и – «из искры возгорелось пламя».

       Сегодня, спустя много лет, я постоянно возвращаюсь к вопросу – а может ли человек вообще быть справедливым? И как так случается, что справедливость порой из добродетели превращается в порок? Кто сегодня те люди, которые постоянно ругают власть, начальство; которые постоянно всем недовольны? Это «правдолюбцы». У кого вражда и распри, конфликты и войны? У «борцов за справедливость». Где же находится та грань, за которую опасно переступать? И где найти равновесие?

       «Блаженны алчущие и жаждущие правды…» (Мф 5:6).

       Блаженны ли мы, когда доказываем кому-то «правду»? И ту ли «правду», о которой говорил Господь, мы ищем? Не свою ли? И что есть правда? О, как часто моя «правда» оказывается простым эгоизмом, а чувство несправедливости – уязвлённым самолюбием! Не раз я наблюдала у детей такую картину: когда что-то досталось другому, то это несправедливо. А вот если МНЕ – то это нормально. Разве не так и у нас, взрослых?

       Где критерии справедливости? Может ли человек быть объективным в своих суждениях? И есть ли у него ведение, как у Вышнего? Дана ли нам власть судить?

       «Не судите, да не судимы будете…» (Мф 7:1).

       Моя «справедливость» как наждачная бумага или «колючая изгородь». Кто прикоснётся – останется рана.

       Хочу ли я, чтобы Господь судил меня по справедливости? Милости хочу! Не справедливости – милости!

       «Если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы» (Мф 12:7).

       Господи, научи меня милости, а не справедливости! Дай мне жаждать исполнения ТВОЕЙ правды, а не моей!


Е.М.

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ВЫПУСК 51 2013\2