Молитва озадачила учёных

Учёные говорят, что могут принять лишь то, что возможно наблюдать и проверить. Несколько лет назад в научно-медицинском журнале Southern Medical Journal сообщалось, что было проведено исследование, показавшее, что группа больных, за которых молились христиане, поправились значительно быстрее пациентов из той группы, за которых не молились! Мы обычно осторожно относимся к таким данным, ведь для Господа мы драгоценные создания, а не материал для статистических исследований. Однако результаты впечатляют!