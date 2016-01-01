

Как жалко нашей юности, прошедшей в суете,

О том, что прогуляли и пропили,

Не те мы песни слушали и пели мы не те,

Не там себе сокровища копили!

«Я – Господь, из этих вот камней,

Выкую Я пламенные души!

Каждому, пришедшему ко Мне,

Я открою и глаза и уши!»



Нас с детства научили, да так, что не забыть.

Законам умноженья и деленья.

Но нас не научили, как ближнего любить;

На женщину смотреть без вожделенья!

«Я – Господь, из этих вот парней,

У которых тридцать за плечами,

Буду делать Богу сыновей

С чистым сердцем, светлыми очами!»



Теперь мы все изведали и знаем, что и где,

Легко идем на сделки и уступки,

Не думая о том, что помыслы людей

Должны быть даже чище, чем поступки!

«Я – Господь, и Я вам говорю,

Что лежащий у дороги камень

Я возьму и в злато превращу

Собственными этими руками!»



…Недавно у меня была возможность ненадолго посетить город, в котором я вырос. Почти тридцать лет назад я закончил здесь школу. Здесь прошла моя юность, здесь мы с друзьями открывали для себя новые горизонты, строили планы и мечтали о прекрасном будущем. И вот я вновь проходил по знакомым улицам, которые были свидетелями моих первых побед и поражений – и, казалось, ещё чуть-чуть и снова меня наполнит то чувство радости, которое было нашим спутником тогда. Я ожидал, что переживания захлестнут меня, смогу ли я удержать слёзы? Но нет, ничего такого: напряжённое, натянутое ожидание…Конечно, за последние десятилетия многое изменилось, но не это сдерживало меня. Сам город был мне словно чужим. Я вспоминал те дни, когда мы с друзьями с надеждой смотрели в будущее – и знал, теперь уже точно знал, что за эти годы мало что из наших планов осуществилось. Жизнь оказалась совсем не такой, как мы себе представляли. Некоторые семьи моих друзей распались, жизнь одного из них трагически оборвалась в катастрофе, другой в тюрьме, третий погиб от наркотиков, кто-то беспробудно пьёт… Болезни, нужда, одиночество, отчаяние… Как много наших надежд оказались похоронены под густой грязью греха, который беспощадно растоптал всё прекрасное, что хотело прорасти в юности!Как жаль, что никто из нас не знал тогда Господа Иисуса Христа! Что никто из нас не имел в сердце своём слов Его истины! Как многого можно было бы достичь, как многих бед можно было бы избежать… Обратитесь к Господу!