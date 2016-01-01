Что было в начале: курица или яйцо?
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«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их» (Пс. 18:2-4).
«Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса» (Иер. 10:12).
«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим. 1:20).
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Наука означает «знание», и настоящая наука всегда согласуется с наглядными доказательствами. Наука продолжает раскрывать тайны нашей Вселенной. Интересно, что в мире существует одна книга, которая предвосхитила многие научные открытия. Эта книга – Библия.
В данной статье представлены научные факты, упомянутые в Писании. Большинство из них было зафиксировано за несколько веков до того, как они получили научное обоснование. Совокупность научных фактов, о которых впервые упомянуто в Библии, представляет один из аспектов общего доказательства того, что Библия действительно является Словом Творца.
Земля имеет форму шара. В то время, когда многие считали, что Земля плоская, Библия говорила о том, что земля круглая: «Он (Бог) есть Тот, Который восседает над кругом земли…» (Ис.40:22).
Земля свободно перемещается в пространстве, находясь только под воздействием сил гравитации. В то время, как другие источники утверждали, что земля покоится на спине слона или черепахи, или удерживается Атлантом, только лишь Библия свидетельствовала о том, что является сегодня общепризнанной истиной: «Он повесил землю ни на чем» (Иов 26:7).
Творение создано из частиц, невидимых глазу: «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр.11:3). Только в 19 веке было установлено, что всё видимое вещество состоит из невидимых атомов.
Библия определяет оптимальные размеры надёжного корабля: «И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей» (Быт.6:15). Сегодня судостроителям хорошо известно, что надёжность корабля обусловливается размерами, при которых его длина в шесть раз превышает его ширину. Обратите внимание, что 4,5 тысячи лет назад Бог дал Ною идеальные размеры для строительства ковчега.
При возникновении болезни одежду и тело следует мыть проточной водой: «А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе семь дней для очищения своего и вымыть одежды свои, и омыть тело свое живою (т.е. проточной) водою, и будет чист» (Лев.15:13). На протяжении веков люди мылись в стоячей воде. Сегодня мы знаем, что болезнетворные микроорганизмы нужно смывать свежей водой.
Дилемма яйца и курицы разрешена: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле» (Быт.1:21-22). Что появилось раньше, курица или яйцо? Этот вопрос на протяжении веков не давал философам покоя. Библия говорит, что Бог создал птиц, способных воспроизводить себе подобных. То есть курица, наделённая способностью откладывать яйца, появилась раньше! Эволюция до сих пор не может разрешить эту дилемму.
Первые три стиха книги Бытия точно отражают все известные аспекты творения . Наука описывает Вселенную в терминах времени, пространства, материи и энергии. В первой главе книги Бытия мы читаем: «В начале (время) сотворил Бог небо (пространство) и землю (материя)… И сказал Бог: да будет свет (энергия)» (Быт 1:1-3). Никакое другое представление о происхождении Вселенной не согласуется с этими данными.
Писание указывает на вращение земли: «Сказываю вам: в ту ночь (когда Христос придет за Церковью) будут двое на одной постели: один возьмется, а другой оставится; две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится; двое будут на поле: один возьмется, а другой оставится» (Лук.17:34-36). Иисус сказал, что во время Его пришествия кто-то будет спать ночью, тогда как другие будут работать на поле днём. Это явное указание на вращение Земли, следствием которого является одновременное существование на планете дня и ночи.
Материки были сотворены как один большой континентальный массив «И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо» (Быт.1:9,10). Большинство геологов подтверждает убедительность доказательств того, что первоначально земля была одним суперконтинентом – о чём давно было сказано в Библии, в книге Бытия.
Воздух имеет вес. Считалось, что воздух невесом. Тем не менее 4 000 лет назад Иов сказал, что Бог «ветру положил вес» (Иов 28:25). За последние годы метеорологи подсчитали, что среднее грозовое облако вмещает тысячи тонн дождя. Чтобы выдержать такую тяжесть, воздух должен иметь вес.
Введение медицинского карантина: «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: нечист! нечист! Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его» (Лев.13:45-47). Задолго до того, как людям стали известны принципы карантина, Бог повелевал Израильтянам изолировать людей, страдающих инфекционными болезнями, до их исцеления.
Каждая звезда уникальна: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе» (1Кор.15:41). За много столетий до появления телескопа Библия засвидетельствовала то, что было известно только Богу и ангелам – все звёзды отличаются друг от друга по размеру и интенсивности!
Библия описывает динозавров: «Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он ест траву, как вол; вот, его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его; поворачивает хвостом своим, как кедром; жилы же на бедрах его переплетены; ноги у него, как медные трубы; кости у него, как железные прутья; это - верх путей Божиих; только Сотворивший его может приблизить к нему меч Свой…» (Иов.40:10-14). «Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его?.. Кто может открыть верх одежды его, кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? круг зубов его - ужас; крепкие щиты его - великолепие; они скреплены как бы твердою печатью.. От его чихания показывается свет; глаза у него как ресницы зари; из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла…» (Иов.40:20, 41:5-12). В 1842 году после обнаружения ископаемых огромных рептилиеподобных сэр Ричард Оуэн ввёл в обращение слово «динозавр», что означает «огромная ящерица». Однако в книге Иова, написанной за 4 000 лет до этого, Бог описывает динозавров.