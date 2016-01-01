Что было в начале: курица или яйцо?

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Наука означает «знание», и настоящая наука всегда согласуется с наглядными доказательствами. Наука продолжает раскрывать тайны нашей Вселенной. Интересно, что в мире существует одна книга, которая предвосхитила многие научные открытия. Эта книга – Библия.В данной статье представлены научные факты, упомянутые в Писании. Большинство из них было зафиксировано за несколько веков до того, как они получили научное обоснование. Совокупность научных фактов, о которых впервые упомянуто в Библии, представляет один из аспектов общего доказательства того, что Библия действительно является Словом Творца.Земля имеет форму шара. В то время, когда многие считали, что Земля плоская, Библия говорила о том, что земля круглая:Земля свободно перемещается в пространстве, находясь только под воздействием сил гравитации. В то время, как другие источники утверждали, что земля покоится на спине слона или черепахи, или удерживается Атлантом, только лишь Библия свидетельствовала о том, что является сегодня общепризнанной истиной:Творение создано из частиц, невидимых глазу:. Только в 19 веке было установлено, что всё видимое вещество состоит из невидимых атомов.Библия определяет оптимальные размеры надёжного корабля:. Сегодня судостроителям хорошо известно, что надёжность корабля обусловливается размерами, при которых его длина в шесть раз превышает его ширину. Обратите внимание, что 4,5 тысячи лет назад Бог дал Ною идеальные размеры для строительства ковчега.При возникновении болезни одежду и тело следует мыть проточной водой:. На протяжении веков люди мылись в стоячей воде. Сегодня мы знаем, что болезнетворные микроорганизмы нужно смывать свежей водой.Дилемма яйца и курицы разрешена:. Что появилось раньше, курица или яйцо? Этот вопрос на протяжении веков не давал философам покоя. Библия говорит, что Бог создал птиц, способных воспроизводить себе подобных. То есть курица, наделённая способностью откладывать яйца, появилась раньше! Эволюция до сих пор не может разрешить эту дилемму.Первые три стиха книги Бытия точно отражают все известные аспекты творения . Наука описывает Вселенную в терминах времени, пространства, материи и энергии. В первой главе книги Бытия мы читаем:. Никакое другое представление о происхождении Вселенной не согласуется с этими данными.Писание указывает на вращение земли:. Иисус сказал, что во время Его пришествия кто-то будет спать ночью, тогда как другие будут работать на поле днём. Это явное указание на вращение Земли, следствием которого является одновременное существование на планете дня и ночи.Материки были сотворены как один большой континентальный массив. Большинство геологов подтверждает убедительность доказательств того, что первоначально земля была одним суперконтинентом – о чём давно было сказано в Библии, в книге Бытия.Воздух имеет вес. Считалось, что воздух невесом. Тем не менее 4 000 лет назад Иов сказал, что Бог. За последние годы метеорологи подсчитали, что среднее грозовое облако вмещает тысячи тонн дождя. Чтобы выдержать такую тяжесть, воздух должен иметь вес.Введение медицинского карантина:. Задолго до того, как людям стали известны принципы карантина, Бог повелевал Израильтянам изолировать людей, страдающих инфекционными болезнями, до их исцеления.Каждая звезда уникальна:. За много столетий до появления телескопа Библия засвидетельствовала то, что было известно только Богу и ангелам – все звёзды отличаются друг от друга по размеру и интенсивности!Библия описывает динозавров:. В 1842 году после обнаружения ископаемых огромных рептилиеподобных сэр Ричард Оуэн ввёл в обращение слово «динозавр», что означает «огромная ящерица». Однако в книге Иова, написанной за 4 000 лет до этого, Бог описывает динозавров.