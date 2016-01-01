История из жизни

История из жизни



       Один священнослужитель зашел на интернет-форум. В ходе общения он увидел, что один из участников форума сообщает о намерении покончить жизнь самоубийством, но никто особого значения не придает его словам. Священнослужитель понял, что ситуация действительно серьезная, что жизнь этого человека в опасности. Тогда он написал отчаявшемуся: «Если ты собираешься покинуть этот мир, то что-нибудь ценное, допустим, деньги, ты выкинешь или отдашь кому-то?» Человек ответил: «Отдам, конечно, пусть пользуются». Служитель продолжил: «Если тебе больше не нужна твоя жизнь, не губи ее, отдай ее Иисусу!» Последовала пауза, в течение которой отчаявшийся думал над ответом... Через некоторое время он написал: «Я согласен...» Дальнейшее общение послужило к покаянию этого человека и принятию им Бога! Так священнослужитель смог спасти жизнь незнакомому человеку.




По материалам христианского телеканала SNL

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ВЫПУСК 53 2014\1