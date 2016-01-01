На поводу у своих желаний

Желание отдыхать становится леньюЖелание наслаждаться жизнью становится сластолюбиемЗабота о себе становится эгоизмомОсторожность становится невериемСнисходительность становится потаканиемЖелание жить в покое становится замкнутостьюЖелание обладать вещами становится завистьюСамоуважение становится гордостьюОптимизм становится бесчувственностьюОбличение становится осуждениемЩедрость становится расточительностьюСпособность получать прибыль становится алчностьюНаслаждение пищей становится обжорствомЖелание общения становится желанием сплетничатьНегодование становится несдержанностьюСовестливость становится педантичностьюЗаботливость становится страхом