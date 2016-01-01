На поводу у своих желаний
Большинство из христиан не искушаются очевидными грехами, такими как пьянство, блуд, убийство. Сатана слишком умен, он понимает, что человек сразу распознает неприкрытое зло. Поэтому он предпочитает побуждать людей доводить самих себя до греха тем, что само по себе грехом не является. Постепенно подогревая наши желания, он надеется, что мы не заметим перехода от добра к греху.
Апостол Павел написал: "Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною" (1Кор 6:12). Если позволить человеку безответственно потакать своим желаниям, то он легко перейдет запретную черту и нарушит Божью волю. А это и есть грех.
Ниже перечислены добрые чувства и желания, которые могут привести к греховным последствиям:.
Желание отдыхать становится ленью
Желание наслаждаться жизнью становится сластолюбием
Забота о себе становится эгоизмом
Осторожность становится неверием
Снисходительность становится потаканием
Желание жить в покое становится замкнутостью
Желание обладать вещами становится завистью
Самоуважение становится гордостью
Оптимизм становится бесчувственностью
Обличение становится осуждением
Щедрость становится расточительностью
Способность получать прибыль становится алчностью
Наслаждение пищей становится обжорством
Желание общения становится желанием сплетничать
Негодование становится несдержанностью
Совестливость становится педантичностью
Заботливость становится страхом