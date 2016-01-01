Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»


       ВОПРОС: Моя бабушка рассказывала, что в детстве видела настоящую Библию: большого размера, напечатанную старинным шрифтом с буквой ?, очень толстую и тяжёлую. Библии, которые продают сейчас, совсем не такие. Они гораздо тоньше и походят на обычную книгу. Где найти настоящую Библию?

       Ответ: Современные Библии такие же настоящие, как и та, о которой рассказывала ваша бабушка. Скорее всего, это была Библия старославянская или дореволюционного издания. После орфографической реформы 1918 г. типографские издания стали печатать по новым правилам (исчезла буква «ять» и проч.). А «похудела» и уменьшилась в формате Библия не потому, что из неё что-то выкинули. Технические возможности современных типографий позволяют печатать книги мелким шрифтом и использовать специальную сверхлёгкую офсетную бумагу (библьдрук). Сегодня есть возможность приобрести Библию разных форматов: от карманных до больших «церковных», напечатанную на тонкой или более плотной бумаге, а также в различных переплётах: твёрдом, мягком, кожаном, с замком-молнией и др.










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ВЫПУСК 53 2014\1