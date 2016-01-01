Снисходи к чужим проступкам!

Снисходи к чужим проступкам!


       Нам бы научиться снисходить к чужим проступкам и недостаткам. Почему же, принимая себя такими, какие мы есть, со всеми своими пороками и недостатками, мы отказываемся принять людей, в которых заметили несовершенство? .

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       Мы ожидаем от других совершенства, но мы редко задумываемся над тем, что если мне тяжело мириться с чьим-то несовершенством, то точно так же кому-то не под силу переносить мои недостатки и поступки.

       Мы ожидаем от кого-то стопроцентной честности, когда сами не всегда бываем честны. Мы не любим, когда у нас за спиной обсуждают нас, однако у нас всегда найдется пара забавных историй из жизни наших приятелей. Мы ожидаем от кого-то искренности, но что можно сказать о нашей собственной открытости и готовности впустить ближнего в тайные уголки своего сердца? Мы судим других так, словно рассчитываем на то, что сами никогда не окажемся на «скамье подсудимых».

       «Как же ты мог это сделать или такое сказать?» - в этом вопросе содержится не только осуждение, но и нежелание понять другого человека. Мы-то уж точно никогда бы не поступили подобным образом! Но в том-то и дело, что поступали, поступаем и будем поступать. И если не так, то иначе! Речь идет о принципе – мы все согрешаем, нам всем приходится краснеть и чувствовать себя неловко. Екклесиаст написал: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы; поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя; ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других» (Еккл. 7:20-22). Мы чувствуем себя невинными, когда сталкиваемся с грехом других, нам хочется думать, что мы лучше, но как написал Апостол Павел в Послании к Римлянам: «Все согрешили и лишены славы Божьей» (Рим. 3:23).



А. Жибрик

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ВЫПУСК 53 2014\1