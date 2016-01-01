К работодателям





«Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания» (Иак.5:4).



Апостол Иаков



«Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным» (Прит.28:20). «Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что нищета постигнет его» (Прит.28:22).



Книга Притчей

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Библия обращается к каждому человеку со своими мудрыми предостережениями, и предприниматели в этом случае не являются исключением. Создание собственного дела, немыслимое лет двадцать пять назад, теперь стало естественным и частым явлением. Желание быстрой наживы толкает новоиспеченных бизнесменов к действиям в ущерб совести и в ущерб нанятым работникам. Осуществление девиза «много и сразу» не может включать в себя уважение к морали, а также к жизни работяг. Желание как можно меньше заплатить и как можно больше заработать чревато негативными последствиями всегда, даже если горе-бизнесмен полагает, что все продумано. Так, мало кто из них знает, что все экономические законы, прежде всего, зиждутся на духовных.



На небесах есть Бог, который наблюдает за людьми. Задержанная плата, по словам Библии, вопиет к Богу, и задерживать плату, также по ее словам, является грехом. Особенно, если работодатель обладает средствами для выплат, но имеет более меркантильные планы по их использованию. Жадность и эгоизм Господом наказываются. Попавший в беду бизнесмен может даже не подозревать, что зачастую его беда – это результат вопиющих ко Всевышнему «зарплат» и результат ущемления прав трудяг во имя собственного процветания и комфорта. Нельзя на чужом горе свое счастье строить.



Библия говорит, что «корень всех зол – сребролюбие» (1 Тим. 6:10). Священное Писание не призывает к революциям и уравниловке. Но оно призывает каждого - и работника, и работодателя - к честности, порядочности, добросовестности и уважению прав другого. Если это не соблюдается, то в действие вступает Бог, который видит и взыскивает. Жажда прибыли заставляет продавать то, что приносит беду в каждый дом, – алкоголь и табак. И это грех. Жажда прибыли заставляет игнорировать правила охраны труда и техники безопасности. В результате горят склады и клубы, а также те, кто в них находится, техника и работники проваливаются в котлованы. Это последствия отвержения Божьего Слова, вопреки которому не бывает мудрости и разума. Так уж получилось, что эта статья направлена к достаточно узкому кругу читателей. Помните Бога, а если были повинны в том, что выше сказано, то просите прощения у Бога и больше не поступайте, как прежде, да смилуется Он над нами и даст сил жить по правде Его.







