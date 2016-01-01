Сеть
Мир, в котором мы живем, стремительно меняется. Прогресс принес нам новое, чрезвычайно популярное явление – социальные сети. Следует знать опасности, которым подвергает себя человек, пользуясь социальной сетью.
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Реклама
Реклама - это главный источник доходов владельцев социальной сети. 300 млн. долларов в месяц тратятся на рекламу. Реклама - это коррекция ваших мозгов. Реклама говорит нам что есть, что пить, как одеваться, что покупать, как нужно выглядеть и как жить. И белые девушки хотят быть загорелыми, а черные - отбелить кожу. Кучерявые пытаются выпрямить волосы, а те, у кого прямые волосы, всеми способами пытаются их завить. Человек становится неспособен принимать себя таким, какой он есть. Он порой отвергает Богом данную оригинальность.
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Мошенничество
Не думайте, что такого не бывает! К примеру, компьютерные аферисты нанесли в прошлом году американцам ущерб в 559 миллионов долларов. Наиболее распространенным преступлением стало неосуществление доставки товара или невыплата причитающихся за товар средств.
А бывают и такие объявления: «Срочно для ребёнка нужен донор крови (3 отрицательная, редкая группа). На станциях переливания найти не удалось, нигде нет. Спасите нас! Отблагодарю 8-***********». Секрет прост - звонок на указанный номер телефона платный, автоответчик воспроизводил гудки, что заставляло некоторых перезванивать по несколько раз, а с их счёта списывались ощутимые суммы.
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Зависть и соблазн
75% пользователей Фейсбук недовольны своим внешним видом и своей жизнью. Из них больше половины называют причиной этого сравнение своих фотографий с фотографиями ровесников в сети. Люди публикуют свои самые удачные фото, на которых они красивые и счастливые. Создается иллюзия счастливой, беспечной жизни, что порождает зависть и расстройство в тех, кто не имеет возможности так жить. Некоторые публикуют свои фото в неприличной одежде, в полуобнаженном виде или непристойных позах, с конкретной целью - привлечь лиц противоположного пола. Это грех. «Сказал также Иисус ученикам: невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят» (Лук.17:1).
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Время
Некоторые родители говорят, что их дети проводят по 16 часов в день за компьютером и бесполезно пытаться что-то изменить! Люди часто в буквальном смысле одержимы социальными сетями. 48% опрошенных сказали, что они посещают свой аккаунт в Facebook или Twitter сразу же после того, как проснулись или даже прямо среди ночи. Есть такое высказывание:
«В контакте» – это сайт чудес.
Зашел на час – на день исчез!
Вошел с мозгами - вышел без!
Делайте выводы: куда тратится жизнь?
Зашел на час – на день исчез!
Вошел с мозгами - вышел без!
Делайте выводы: куда тратится жизнь?
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Влияние
Кто находится в вашем окружении? У подростков в новостных лентах нецензурные слова, пошлости, развратные картинки. На вопрос родителей: как такое может быть? Ответ: это не мое! Это какой-то друг взял в каком-то сообществе, разместил, а у меня отобразилось… Это нелепые отговорки. Список друзей нужно чистить! Ваше окружение влияет на вас! Не будьте беспечны, «не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1Кор.15:33). Порой родители даже и не представляют, что публикуют их дети на своей страничке в сети!
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Иллюзия любви
Человека, «спрятавшегося» за экраном монитора, любить гораздо легче, чем того человека, с которым живешь бок о бок. Потому что в такой любви все идеализировано. Самые лучшие фотографии, самые лучшие слова, никаких обязательств, никаких проблем. В реальной жизни все иначе, и потому Фейсбук стал причиной 20% разводов в США, а в Великобритании — более 30%. Согласитесь, цифры пугающие.
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Злоупотребление доверием
Такое трагическое письмо опубликовал в своем блоге один известный христианский журналист: «Привет! Я решила рассказать вам о моей истории. В седьмом классе я снималась со своим другом на вебкамеру, чтобы познакомиться и пообщаться с новыми людьми… Он называл меня необыкновенно красивой. Потом попросил, чтобы я показала грудь… И я это сделала. А через год... мне пришло сообщение в фейсбуке. От него. Не знаю, как он меня нашел. «Устрой для меня шоу, или я разошлю твои снимки». Он знал мой адрес, школу, моих родственников, друзей, имена моей семьи. Во время рождественских каникул... в четыре утра в мою дверь постучали... Это была полиция. Мою фотографию разослали всем и каждому. После этого я заболела. У меня начались невроз, сильнейшая депрессия и приступы паники. Я переехала в другое место. Далее последовали проблемы с алкоголем и наркотиками. Невроз стал прогрессировать, я боялась выйти на улицу. Через год на сделанной странице в Фейсбуке этот парень разместил мой новый список друзей и указал школу, где я учусь. В качестве фото он использовал мою грудь. Я плакала каждую ночь, потеряла всех своих друзей и уважение. Люди снова надругались надо мной. Меня никто не любил. Обзывания, осуждение... Я никогда не смогу удалить эту фотографию. Она там навсегда... У меня совсем не осталось друзей. Во время обедов я сидела в школьной столовой в полном одиночестве.
Мне пришлось снова поменять школу. Стало немного лучше даже притом, что я оставалась одинокой. В столовой, в библиотеке, каждый день... Через месяц я начала общаться со старым другом. Мы обменивались СМС, и он начал говорить, что я ему нравлюсь... Оказывается, он обманул меня. У него была девушка. Потом он сказал: приходи, моя девушка уехала. И я пришла... Это была огромная ошибка. Он воспользовался мной... А я думала, что ему нравлюсь...
Через неделю я получила сообщение: «Уходи из своей школы». Его девушка и еще 15 человек пришли за мной, включая его. Девушка и еще две других сказали: «Оглянись вокруг, тебя никто не любит». А парень затем закричал: «Да врежь ей уже». И она врезала... Затем повалила меня на землю и ударила несколько раз. А ребята снимали все это на телефоны. Меня некому было защитить. Меня бросили лежать на земле. Я чувствовала, что я как недоразумение на этой земле. Думала, чем я заслужила такое? Прибежали учителя, но я просто продолжала лежать в канаве, пока мой отец не нашел меня. Я так сильно хотела умереть... Когда он привез меня домой, я выпила отбеливатель. Я получила отравление и надеялась, что умру. Приехала скорая помощь и забрала меня в госпиталь, где мне сделали промывание. Когда я вернулась домой, то обнаружила в фейсбуке записи: «Она заслужила это», «Надеюсь, она умерла». Пошла в другую школу... я не хотела обращаться в суд, поскольку надеялась начать новую жизнь. Прошло шесть месяцев... Мне присылали фотки отбеливателя и советовали, чтобы я выпила это. Сейчас мой невроз достиг предела. Я никуда не выходила этим летом. Все из-за моего прошлого. Жизнь уже никогда не станет лучше. Я не могу ходить в школу. Встречаться или находиться с людьми. Постоянно себя кляну. Я действительно в большой депрессии. Я сейчас сижу на антидепрессантах, консультируюсь у психиатра. Месяц назад я превысила дозу и провела два дня в больнице. Я в тупике. У меня никого нет... Мне нужен кто-то. Меня зовут Аманда Тодд...»
После самоубийства Аманды Тодд ее печалящиеся одноклассницы устанавливают свечи у дома, где она жила. Где они были, когда девочка еще была жива?..
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Виртуальный мир заменяет реальность
Социальная сеть - это не настоящая жизнь! И многие не живут реальной жизнью. Взрослые мужики, вернувшись с работы, наспех поев, идут на войну. Одно - война ненастоящая, это очередные модные компьютерные стрелялки, которые так «ненавязчиво» подсунули им в инете, чтобы потом, когда втянутся в игру, выудить денежки. 12-летний житель Соединенного Королевства, чье имя пресса не называет, за несколько недель потратил $1206 на игру Farmville. Российским аналогом Farmville является игра «Счастливый фермер». И что потом делать с этой фермой? Ни яиц, ни мяса, ни молока! Зато ты выложил приличную сумму… А время проходит. Жизнь остается где-то в стороне. Реальность монитора стала первой реальностью.
Если интернет завладел сердцем, временем, деньгами, силами, интересами, значит, он стал идолом человека. А это большой грех!