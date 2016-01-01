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«В контакте» – это сайт чудес.

Зашел на час – на день исчез!

Вошел с мозгами - вышел без!

Делайте выводы: куда тратится жизнь?

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Реклама - это главный источник доходов владельцев социальной сети. 300 млн. долларов в месяц тратятся на рекламу. Реклама - это коррекция ваших мозгов. Реклама говорит нам что есть, что пить, как одеваться, что покупать, как нужно выглядеть и как жить. И белые девушки хотят быть загорелыми, а черные - отбелить кожу. Кучерявые пытаются выпрямить волосы, а те, у кого прямые волосы, всеми способами пытаются их завить. Человек становится неспособен принимать себя таким, какой он есть. Он порой отвергает Богом данную оригинальность.Не думайте, что такого не бывает! К примеру, компьютерные аферисты нанесли в прошлом году американцам ущерб в 559 миллионов долларов. Наиболее распространенным преступлением стало неосуществление доставки товара или невыплата причитающихся за товар средств.А бывают и такие объявления: «Срочно для ребёнка нужен донор крови (3 отрицательная, редкая группа). На станциях переливания найти не удалось, нигде нет. Спасите нас! Отблагодарю 8-***********». Секрет прост - звонок на указанный номер телефона платный, автоответчик воспроизводил гудки, что заставляло некоторых перезванивать по несколько раз, а с их счёта списывались ощутимые суммы.75% пользователей Фейсбук недовольны своим внешним видом и своей жизнью. Из них больше половины называют причиной этого сравнение своих фотографий с фотографиями ровесников в сети. Люди публикуют свои самые удачные фото, на которых они красивые и счастливые. Создается иллюзия счастливой, беспечной жизни, что порождает зависть и расстройство в тех, кто не имеет возможности так жить. Некоторые публикуют свои фото в неприличной одежде, в полуобнаженном виде или непристойных позах, с конкретной целью - привлечь лиц противоположного пола. Это грех. «Сказал также Иисус ученикам: невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят» (Лук.17:1).Некоторые родители говорят, что их дети проводят по 16 часов в день за компьютером и бесполезно пытаться что-то изменить! Люди часто в буквальном смысле одержимы социальными сетями. 48% опрошенных сказали, что они посещают свой аккаунт в Facebook или Twitter сразу же после того, как проснулись или даже прямо среди ночи. Есть такое высказывание:Кто находится в вашем окружении? У подростков в новостных лентах нецензурные слова, пошлости, развратные картинки. На вопрос родителей: как такое может быть? Ответ: это не мое! Это какой-то друг взял в каком-то сообществе, разместил, а у меня отобразилось… Это нелепые отговорки. Список друзей нужно чистить! Ваше окружение влияет на вас! Не будьте беспечны, «не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1Кор.15:33). Порой родители даже и не представляют, что публикуют их дети на своей страничке в сети!Человека, «спрятавшегося» за экраном монитора, любить гораздо легче, чем того человека, с которым живешь бок о бок. Потому что в такой любви все идеализировано. Самые лучшие фотографии, самые лучшие слова, никаких обязательств, никаких проблем. В реальной жизни все иначе, и потому Фейсбук стал причиной 20% разводов в США, а в Великобритании — более 30%. Согласитесь, цифры пугающие.Такое трагическое письмо опубликовал в своем блоге один известный христианский журналист:После самоубийства Аманды Тодд ее печалящиеся одноклассницы устанавливают свечи у дома, где она жила. Где они были, когда девочка еще была жива?..Социальная сеть - это не настоящая жизнь! И многие не живут реальной жизнью. Взрослые мужики, вернувшись с работы, наспех поев, идут на войну. Одно - война ненастоящая, это очередные модные компьютерные стрелялки, которые так «ненавязчиво» подсунули им в инете, чтобы потом, когда втянутся в игру, выудить денежки. 12-летний житель Соединенного Королевства, чье имя пресса не называет, за несколько недель потратил $1206 на игру Farmville. Российским аналогом Farmville является игра «Счастливый фермер». И что потом делать с этой фермой? Ни яиц, ни мяса, ни молока! Зато ты выложил приличную сумму… А время проходит. Жизнь остается где-то в стороне. Реальность монитора стала первой реальностью.Если интернет завладел сердцем, временем, деньгами, силами, интересами, значит, он стал идолом человека. А это большой грех!