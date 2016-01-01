Существует ли жизнь вечная? А если да?..
Каждый из нас хотел бы жить дольше. Мы тратим много денег на лечение от болезней, чтобы продлить свою жизнь хоть немного. Некоторые тратят миллионы долларов в надежде продлить свою жизнь. Никто не хочет умереть пораньше, все хотят жить.
Пока грех не был так сильно распространен, первые люди жили почти до тысячи лет. Если бы не грехопадение – смерти вообще не было бы. Священное Писание говорит: «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12). Поэтому мы и видим, что все умирают. Именно грех, является причиной смерти. Священное Писание также предупреждает, что всем «…человекам положено однажды умереть, а потом суд…» (Евр.9:27).
Нам очень трудно даже предположить, что возможно обойти смерть и жить вечно. Но на самом деле вечная жизнь действительно существует, и Бог предлагает её каждому человеку даром, если тот поверит. Но большинство людей не осмеливаются поверить в неё из-за страха: «А что, если её вдруг нет?» Они хотят сперва воочию убедиться в её существовании, а потом они готовы поверить.
Но Бог установил свой порядок получения жизни вечной: когда поверишь – тогда получишь. Это похоже на паровоз, который тянет вагоны, а не наоборот.
Хотя люди и утратили вечную жизнь из-за греха, но Бог пришёл нам на помощь. Сын Божий Иисус Христос пришёл на землю и искупил нас от власти греха и смерти.
Он взял наказание за все наши грехи на Себя и таким образом освободил нас от их последствий – смерти. Причина смерти устранена, мы снова можем жить вечно! Конечно, наше тело поражено грехом и всё же умрёт, но Бог воскресит нас в новом, совершенном безгрешном теле, в нём-то и продолжится наша жизнь.
Возникает вопрос: все ли получат вечную жизнь на небе? Нет. Только те, которые поверили Богу, подчинились Ему, раскаялись в своих грехах перед Ним и приняли Иисуса Христа Господом своей жизни. Только те, которые стремятся жить так, как Он учит нас в Своём Слове, в Библии.
Христос обещает: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан. 5:24).
Для спасения своей души сделайте следующие шаги:
1) Покайтесь пред Богом в своих грехах.
2) Примите Иисуса Христа Господом и Спасителем.
3) Начните жить так, как хочет Бог.
4) Чтобы знать, что Он предлагает, начните изучать Евангелие.
5) Посещайте Евангельскую Христианскую Церковь.
1) Покайтесь пред Богом в своих грехах.
2) Примите Иисуса Христа Господом и Спасителем.
3) Начните жить так, как хочет Бог.
4) Чтобы знать, что Он предлагает, начните изучать Евангелие.
5) Посещайте Евангельскую Христианскую Церковь.