Существует ли жизнь вечная? А если да?..

Для спасения своей души сделайте следующие шаги:



1) Покайтесь пред Богом в своих грехах.

2) Примите Иисуса Христа Господом и Спасителем.

3) Начните жить так, как хочет Бог.

4) Чтобы знать, что Он предлагает, начните изучать Евангелие.

5) Посещайте Евангельскую Христианскую Церковь.





Каждый из нас хотел бы жить дольше. Мы тратим много денег на лечение от болезней, чтобы продлить свою жизнь хоть немного. Некоторые тратят миллионы долларов в надежде продлить свою жизнь. Никто не хочет умереть пораньше, все хотят жить.Пока грех не был так сильно распространен, первые люди жили почти до тысячи лет. Если бы не грехопадение – смерти вообще не было бы. Священное Писание говорит: «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12). Поэтому мы и видим, что все умирают. Именно грех, является причиной смерти. Священное Писание также предупреждает, что всем «…человекам положено однажды умереть, а потом суд…» (Евр.9:27).Нам очень трудно даже предположить, что возможно обойти смерть и жить вечно. Но на самом деле вечная жизнь действительно существует, и Бог предлагает её каждому человеку даром, если тот поверит. Но большинство людей не осмеливаются поверить в неё из-за страха: «А что, если её вдруг нет?» Они хотят сперва воочию убедиться в её существовании, а потом они готовы поверить.Но Бог установил свой порядок получения жизни вечной: когда поверишь – тогда получишь. Это похоже на паровоз, который тянет вагоны, а не наоборот.Хотя люди и утратили вечную жизнь из-за греха, но Бог пришёл нам на помощь. Сын Божий Иисус Христос пришёл на землю и искупил нас от власти греха и смерти.Он взял наказание за все наши грехи на Себя и таким образом освободил нас от их последствий – смерти. Причина смерти устранена, мы снова можем жить вечно! Конечно, наше тело поражено грехом и всё же умрёт, но Бог воскресит нас в новом, совершенном безгрешном теле, в нём-то и продолжится наша жизнь.Возникает вопрос: все ли получат вечную жизнь на небе? Нет. Только те, которые поверили Богу, подчинились Ему, раскаялись в своих грехах перед Ним и приняли Иисуса Христа Господом своей жизни. Только те, которые стремятся жить так, как Он учит нас в Своём Слове, в Библии.Христос обещает: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан. 5:24).