Государство пытается противостоять распространению этой заразы, но проблема столь велика, что все предпринимаемые меры словно растворяются в бездонном море материнских слез, разрушенных судеб детей, да и слезах самих «зависимых», которые при всем своем желании «завязать», не могут этого сделать: жить как «нормальные» люди они не умеют (наркотики очень быстро уродуют личность), а такими, какие они есть, общество их не желает принимать. Наталкиваясь на непринятие во всех социальных кругах, не имея возможности иметь легальный заработок, наркозависимые люди снова и снова возвращаются в привычную среду с отчаянной надеждой, что когда-нибудь им удастся вырваться.Надежда, мать двух малолетних дочек, бывшая выпускница детского дома, в 23 года оказалась на грани полного краха своей жизни. По ее словам, для счастья ей в то время была нужна лишь доза или, на крайний случай, бутылка ацетона или тюбик клея. Токсический дурман делал свое дело, и ее уже не волновало, что ветер сквозит из всех углов ее старенькой заплесневелой хибары на окраине деревни Саратовской области, что на зиму нет дров, что дети болеют, а лекарство купить не на что. В побеге от реальности она даже не заметила, что соцзащита забрала самое дорогое, что у нее было: маленькая Диана находилась в детском отделении и ждала отправления в детский дом вслед за своей старшей сестренкой Снежаной.

Именно в таком состоянии застали Надежду работники христианского реабилитационного центра «Соль Земли». С трудом им удалось уговорить женщину взяться за ум и заключить договор на прохождение курса социальной реабилитации. Это уже потом были слезы покаяния и мольбы: «Помогите вернуть детей!» И детей вернули. Так в жизнь Надежды пришла НАДЕЖДА. Сегодня ее не узнать: молодая девушка с ясными добрыми глазами. Со всем усердием проходя курс социальной реабилитации, она учится жить и принимать жизнь такой, какая она есть. Она мечтает, активно участвует в жизни реабилитационного центра и, самое главное, впервые за долгое время осознала радость материнства.«Мама, мама, у меня косичка расплелась», - плачет Снежана, теребя мать за юбку. «Сейчас, доченька, подожди минутку!» - улыбаясь, отвечает Надя, расставляя чистые тарелки. Простой диалог, но он никогда бы не состоялся, если бы не участие людей, ставших очевидцами чужой беды.Можно много рассуждать об эффективности или не эффективности социальной реабилитации наркопотребителей, а можно не остаться в стороне и посвятить свою жизнь помощи людям, оказавшимся за гранью «нормального» общества, как это сделали добровольцы движения «Соль Земли». Вернуть молодую мать к трезвой жизни, к детям - много это или мало?«Под лежачий камень вода не течет» - гласит русская пословица. «Чтобы сделать, нужно делать» - вторит ей лозунг добровольческого движения «Соль Земли».Таких ребят и девушек, вытащенных из бездны и начавших нормальную, полноценную жизнь на сегодня в центре «Соль Земли» насчитывается уже более 4500. Многие выпускники центра создали свои семьи, у них родились здоровые дети, и это не считая тех, кто восстановил отношения с родными и близкими в прежних семьях. Центр занимается бесплатной реабилитацией людей, имеющих наркотическую, алкогольную и другие виды химических зависимостей. Здесь оказывают также помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.«Соль земли» объединяет три реабилитационных центра, находящихся в Тюменской, Курганской и Саратовской областях. Центральный офис находится в городе Тюмени.О деятельности центра в Саратовской области рассказывает его руководитель Юрий Мартыновский:– Наш центр находится в Ровенском районе, в селе Приволжское по адресу: ул. Первомайская, 1а (строение 2). Создан он более 4-х лет назад выпускниками Тюменского и Курганского центров на заброшенной территории профессионального училища ПУ-73 Саратовской области.

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С. Матевосян

Место у нас живописное: вдали от шумных федеральных трасс, на берегу Волги, в тихом и экологически чистом месте. Есть своё подсобное хозяйство, пять гектаров земли, большой сад, в котором растут яблони, вишня, черешня и абрикос. Проведены газ, вода, построена баня, в селе есть школа и детский сад.Мы уделяем большое внимание занятию спортом: на территории расположен спортивный комплекс, включающий футбольное, волейбольное и баскетбольные поля, тренажерный зал, закрытый теннисный корт.У нас очень красиво: напротив главного четырехэтажного корпуса, в окружении зеленых деревьев находится уютная зона отдыха, с декоративным бассейном, альпийской горкой и фонтаном, отделанная под «старорусский» стиль.Особенность нашего центра – то, что для женщин, имеющих несовершеннолетних детей, предоставляется возможность проживания с ребёнком.Более подробная информация о работе христианского центра размещена на сайте www.solzemli.ru.Обратиться за помощью в центр может любой, позвонив по телефону доверия - 88002500626 (звонок по России бесплатный).«Когда мне было 11 лет, мой отец ушел из жизни, мама осталась одна с двумя детьми. Всё свободное время я пропадала на улице с «друзьями», бутылкой пива и сигаретами. Мама не справлялась со мной, поэтому были постоянные скандалы, слёзы, крики. Домой идти не хотелось… В 13 лет я попробовала травку, и спустя какое-то время без нее уже не могла обходиться. Так продолжалось 3 года. Скандалы с мамой были все чаще и чаще, с трудом закончила 9 классов (мама посодействовала), пока в мою жизнь не пришел он... героин. Поначалу мне казалось, что я употребляю его, чтобы расслабиться, отвлечься...Потом я начала выносить ценные вещи из дома, но думала, что ничего плохого в этом нет, я всё выкуплю и верну обратно. Так продолжалось до тех пор, пока я не попала в милицию... Мне выдвинули обвинения по ст.158 ч.1,2,3. Я думала, что «отмажусь», и мне дадут условный срок, но оказалось всё гораздо серьезнее... На суде передо мной поставили выбор: либо полтора года «малолетки», либо 1 год реабилитационного центра. Я, естественно, выбрала центр, хотя понятия не имела, что это такое.Поехала в Саратовский реабилитационный центр «Соль Земли». Увидела там людей, которые были зависимы по 10-15 лет. Как им удалось победить эту зависимость? В центре я была полтора года, и за это время моя жизнь полностью перевернулась! Сейчас я веду трезвый образ жизни и очень счастлива от этого! Отношения с мамой наладились! Я очень благодарна тем людям, которые помогали мне, не позволяли опускать руки! Спасибо вам!»С самого детства я был окружен заботой и любовью родителей. Время шло, я рос, как и все: ходил в школу, увлекался спортом, было много друзей. Со временем появились новые интересы: по вечерам, когда мы собирались с друзьями, мы начали пить пиво и курить сигареты. В 1998 году я впервые попробовал лёгкие наркотики – «анашу», потом перешёл на героин… Я думал, что контролирую себя, но на самом деле наркотик управлял моей жизнью и разрушал её. Внутри была пустота, меня уже ничего не интересовало. Я прошел через разные клиники, но все было напрасно, мне никто не мог помочь. Я понял, что моя жизнь закончилась.И тогда я обратился за помощью в реабилитационный центр «Соль Земли». Конечно, пришлось приложить много усилий, чтобы оставить прошлую жизнь, но результат того стоил. Сейчас я живу и работаю в городе Саратове, занимаюсь изготовлением корпусной мебели, еще не женился, но думаю, что у меня все впереди».