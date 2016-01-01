Советы пользователям социальных сетей

1. Не присоединяйтесь к страничкам и группам, которые противоречат христианским убеждениям. Это может послужить соблазном, да и группы, которые Вы отметили, свидетельствуют о Ваших личных интересах.2. Не выставляйте видео и картинки с элементами интимного характера. Это говорит о том, что Вы одобряете видео непристойного содержания. Не выставляйте личные фотографии и видео, где Вы изображены в купальнике, плавках или просто в полуобнаженном виде. Это грех.3. Оставляя записи, комментарии, сообщения, всегда помните, что за Ваши мысли и убеждения, Вы несете ответственность перед Богом и людьми.4. Всегда указывайте правдивую информацию о себе или не указывайте вообще. Ложная информация, даже в интернете – обман! Поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с Вами.5. Используйте проводимое время в социальных сетях не только для отдыха, но и для того, чтобы нести христианскую мораль и Евангелие. Таким образом, Вы можете кого-то приблизить к Богу.6. Не добавляйте в друзья людей дискредитирующих Бога и церковь, тех, которые ведут активную пропаганду против Божьей истины.7. Просматривая чужие странички, не завидуйте, не высмеивайте, не осуждайте, а напротив желайте людям всегда хорошего. Помните, Бог все видит и все слышит.8. Пользуясь социальными сетями, всегда ставьте перед собой конкретную цель. Так Вы всегда будете использовать время, а не «убивать» его.9. Пусть Ваши фотографии, информация, заметки, сообщения, комментарии, увлечения, интересы всегда свидетельствуют о том, что Вы являетесь образом Божьим. Даже в виртуальном мире, Вы всегда должны быть светом и солью.