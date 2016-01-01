Употребляет?

1. Настроение ребенка резко меняется в течение не только дня, но и часа. Еще некогда спокойный подросток становится чрезмерно раздражительным и агрессивным.2. Подросток неожиданно потерял интерес ко всему, чем раньше увлекался.3. Его круг общения очень изменился, а с новыми друзьями он знакомит вас неохотно.4. Резко ухудшилась успеваемость в школе, ребенок начал прогуливать уроки, конфликтовать с педагогами.5. Его привычный режим дня нарушен — он подолгу не может заснуть, а также может ложиться спать несколько раз в течение дня.6. Он испытывает апатию, усталость, физическую слабость, но категорически отказывается идти на осмотр к врачу.7. Подросток все чаще начал уединяться, запрещает вам входить в комнату без стука, прячет свой мобильный телефон.8. Ребенок начал врать. Причем даже в ситуациях, когда врать не имеет смысла. Он патологически боится, что его на чем-то "словят".9. Вы начали замечать пропажу денег в небольших суммах. Ребенок начал попадать в проблемы разного рода, которые, как правило, имеют финансовые последствия. Бывшие друзья или их родители сообщают вам о том, что ребенок берет деньги в долг и не возвращает. Также он может пожаловаться на кражу ноутбука или мобильного телефона, хотя на самом деле продал технику подешевле или сдал в ломбард.10. Присмотритесь к нему внимательнее: изменение размеров зрачков, замедленная речь, забывчивость, хронический насморк, потеря аппетита, частая головная боль, затянувшийся кашель - тоже могут быть признаками того, что ваш ребенок начал употреблять наркотики.