Употребляет?

Употребляет?


       10 признаков того, что Ваш ребенок стал употреблять наркотики .


       1. Настроение ребенка резко меняется в течение не только дня, но и часа. Еще некогда спокойный подросток становится чрезмерно раздражительным и агрессивным.

       2. Подросток неожиданно потерял интерес ко всему, чем раньше увлекался.

       3. Его круг общения очень изменился, а с новыми друзьями он знакомит вас неохотно.

       4. Резко ухудшилась успеваемость в школе, ребенок начал прогуливать уроки, конфликтовать с педагогами.

       5. Его привычный режим дня нарушен — он подолгу не может заснуть, а также может ложиться спать несколько раз в течение дня.

       6. Он испытывает апатию, усталость, физическую слабость, но категорически отказывается идти на осмотр к врачу.

       7. Подросток все чаще начал уединяться, запрещает вам входить в комнату без стука, прячет свой мобильный телефон.

       8. Ребенок начал врать. Причем даже в ситуациях, когда врать не имеет смысла. Он патологически боится, что его на чем-то "словят".

       9. Вы начали замечать пропажу денег в небольших суммах. Ребенок начал попадать в проблемы разного рода, которые, как правило, имеют финансовые последствия. Бывшие друзья или их родители сообщают вам о том, что ребенок берет деньги в долг и не возвращает. Также он может пожаловаться на кражу ноутбука или мобильного телефона, хотя на самом деле продал технику подешевле или сдал в ломбард.

       10. Присмотритесь к нему внимательнее: изменение размеров зрачков, замедленная речь, забывчивость, хронический насморк, потеря аппетита, частая головная боль, затянувшийся кашель - тоже могут быть признаками того, что ваш ребенок начал употреблять наркотики.




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ВЫПУСК 53 2014\1