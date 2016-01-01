Многие могут рассказать о том, как Бог отвечает на молитвы. Расскажу одну из историй, которая произошла со мной.

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В Библии упоминается область Самария, название которой созвучно названию нашего русского города Самара. Как-то раз нам понадобилось помочь старшей дочери и поехать с ней в этот город. У нас многодетная семья, и некоторые дети остались дома, а некоторые поехали с нами. Наши мальчишки, вспоминая притчу Иисуса Христа о жителе библейской Самарии, спрашивали: а там живут «добрые самаряне»? Я им тогда ничего не ответил.

Мы выехали рано утром, рассчитывая вернуться в тот же день. Дорога из Пензы в Самару занимает несколько часов и пролегает по живописным местам. Наш микроавтобус легко преодолел это расстояние. Было лето, и мы без происшествий доехали до въезда в город. В малознакомом для нас городе было сложнее: интенсивное движение, пробки, кроме того, мы немного отклонились от маршрута, проехав мимо нужного нам поворота. И вот, когда до цели нашего путешествия оставалось всего несколько кварталов, вдруг на одном из светофоров из-под капота автомобиля повалили клубы пара, запахло тосолом – охлаждающей жидкостью. Кое-как мы съехали на обочину и остановились. Вслед за нашей машиной по дороге тянулась мокрая полоса, под капотом что-то бурлило, как в кипящем чайнике… Похоже, поломка серьёзная! Посоветовавшись, мы решили, что жена с детьми выйдут и поедут дальше на городском автобусе, а мы с сыном останемся, чтобы попытаться исправить положение.

Дело показало, что автомеханик из меня неважный. Немного подождав, когда утихнут струи пара, мы с Ильёй (сыну было четырнадцать) открыли капот, внимательно осмотрели «внутренности» машины. Тосола в бачке не было. Двигатель по какой-то причине перегрелся и тосол выкипел и выплеснулся. По меньшей мере, нужно где-то купить эту охлаждающую жидкость. Но почему закипел двигатель? Залью тосол, а он снова закипит! Что делать, я не знал.

Когда мы попадаем в безвыходную ситуацию, то обычно первым делом ищем из неё выход. А когда уже понимаем, что выхода не видно, только тогда начинаем молиться. А надо бы наоборот! И уже когда к моему сердцу стала подкрадываться тревога и паника, я, стараясь сохранять спокойствие, предложил сыну помолиться, попросить помощи у Бога. Нам непременно надо было вернуться сегодня, ведь дома нас ждут дети. Звонить друзьям? Добираться на поезде? Эти варианты сложны и неудобны для нас, да и дело, для которого мы приехали, останется несделанным.

После молитвы я стал оглядываться вокруг и невдалеке, на другой стороне широкой самарской улицы, увидел заправку. Конечно, там должен продаваться и тосол! Закрыв машину, мы отправились за драгоценной жидкостью. Мы отлучились минут на 15-20. Возвращаясь, мы увидели, как спереди и сзади нашей машины, как бы взяв нас в кольцо, зачем-то остановились два автомобиля. Это насторожило меня, но я, не подавая виду, что беспокоюсь, открыл капот и стал заливать тосол в немного остывший двигатель. Но что делать дальше? Моих способностей исправить положение явно недоставало. Я снова и снова внутренне обращался к Богу.

Вскоре из стоявшей возле нас машины вышли двое мужчин и, подойдя, спросили: «Что у вас случилось? Помощь нужна?» Оказалось, что один из них, пожилой, проезжал мимо и его супруга попросила остановиться здесь и подождать, пока она забежит в стоявший неподалёку магазин. Другой, его сын, чуть позже ехал следом и, видя, что отец остановился, тоже встал неподалёку – узнать, что случилось. Пока ждали, увидели нас. Время есть – решили помочь, пока супруга из магазина не вернётся…

Оказалось, что более молодой мужчина сам ездит на такой же «Газели» и великолепно разбирается в автомобилях. Он объяснил мне, что неисправен температурный датчик, принес из своей машины провод и изоленту, чтобы подключить вентилятор напрямую и взялся всё исправить. Работает, а сам удивляется, как же так всё совпало, что они здесь случайно остановились! В нужном месте, в нужное время! В таком большом городе! Запомнилась фраза, которую он повторил несколько раз: «Ну, вы точно не грешники!» Я стал объяснять, что все люди порой согрешают. Но верующие люди не хотят грешить и просят у Бога поддержки в этом. Мы, христиане, принадлежим Господу!

Я рассказал, что у нас случилось и как мы просили у Бога помощи в нашей безвыходной ситуации. «Так что, - говорю, - это вас Господь Иисус Христос послал! Мы благодарим и Его и вас за эту удивительную «скорую» помощь. Пусть Бог и вас во всём благословит!»

Выслушав внимательно, старший мужчина сказал: «И вы помолитесь о нас. Мы нуждаемся в благословении Бога. Кто же не нуждается?!» Посланные Богом «самаряне» закончили ремонт, заверили нас, что мы спокойно можем ехать до самой Пензы. Я завёл машину – двигатель работал ровно, хорошо. Мы помолились за них, подарили им номер нашей газеты «Мир с Богом», посоветовали самим молиться, обращаться к Богу – и за помощью, и, главное, за прощением грехов и спасением души своей. И читать Евангелие! Мы распрощались как добрые знакомые.

Домой мы вернулись чуть за полночь, благополучно сделав все свои дела, усталые, но счастливые! Рассказали детям, остававшимся дома, о помощи Божьей, вместе молились ещё и ещё за тех мужчин. На следующий день они ещё и перезвонили – узнать, как мы добрались и всё ли у нас в порядке, напомнили обратиться за полным ремонтом неисправности. «Так что, - сказал наш сын, - мы теперь знаем, что в Самаре живут «добрые самаряне»! Думаю, что эту историю о том, как Бог ответил на нашу молитву, и он, и все мы запомним на всю жизнь.

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ПРИТЧА О ДОБРОМ САМАРЯНИНЕ (Евангелие от Луки, 10:29-37)



«…(Законник), желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же»



