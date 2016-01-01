Девушка вышла из долгой комы после молитвы!

Почти четыре года юная американка Тейлор Хейл находилась в коме после несчастного случая. Она упала с капота машины и ударилась головой о мостовую. У нее произошло кровоизлияние в мозг. Врачи называют состояние, в котором она была, «точкой невозврата» – считается, что мозг человека уже фактически мёртв и шансов выжить не осталось. Родители девушки смирились с решением медиков и приняли решение отключить семнадцатилетнюю дочь от системы жизнеобеспечения, а после смерти пожертвовать её внутренние органы нуждающимся пациентам.

Одним из последних пришедших попрощаться с Тейлор был близкий друг семьи Джефф Стикел, мануальный терапевт и христианин. Мужчина положил руку на голову девушки и помолился за нее. После его ухода врачи отключили девушку от аппарата искусственной вентиляции лёгких. То, что произошло потом, шокировало даже опытных медиков.

Через час после отключения аппарата Тейлор подала признаки жизни. Веки её задрожали, мозг стал функционировать. Спустя несколько часов девушка попыталась заговорить. «Это была рука Бога!» – говорит со слезами на глазах отец девушки Чак Хейл. По словам Джеффа, перед прощанием с Тейлор он почувствовал, что просто обязан помолиться за девушку.

«Я благодарна всем врачам, которые помогли мне подняться, – говорит Тейлор Хейл. – Но Бог сделал для моего спасения гораздо больше».