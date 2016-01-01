Притча о телевизоре

Учительница начальных классов однажды попросила детей написать сочинение на тему «О чем ты хотел бы попросить Бога?».

Вечером, когда она дома проверяла работы учеников, в комнату вошел ее муж и увидел ее плачущей.

- Что случилось? - спросил он.

- Читай, - ответила она, протянув сочинение одного мальчика.



«Господи, сегодня прошу Тебя кое о чем особенном: преврати меня в телевизор. Я хочу занять его место. Хочу жить, как живет телевизор в нашем доме. Хочу иметь особенное место и собирать семью вокруг себя. Чтоб меня слушали, не перебивая и не задавая вопросы, когда я говорю. Хочу быть центром внимания. Чтоб мной занимались, как занимаются телевизором, когда он перестает работать. Хочу быть в компании отца, когда он возвращается домой, даже уставший. Чтоб моя мама, вместо того, чтоб игнорировать меня, шла ко мне, когда остается одна и грустит. Хочу, чтоб хоть иногда мои родители оставляли все в стороне и проводили время со мной. Боже, я не прошу многого... Я только хочу жить, как живет любой телевизор».

- Кошмар! Бедный мальчик! - воскликнул муж учительницы. - Что ж это за родители такие?!

Жена со слезами на глазах ответила:

- Это сочинение нашего сына...