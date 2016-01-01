Для слишком занятых

Для слишком занятых

 

          

          Созвал сатана всемирный съезд бесов. В своей вступительной речи он сказал:

          - Мы не можем запретить верующим людям ходить в церковь. Мы не можем запретить им читать Библию. Мы не можем запретить им общаться в молитве с Богом. Как только они устанавливают связь с Христом — мы тут же лишаемся власти над ними. Так пусть они ходят в свои церкви, но мы украдём у них время, так что они будучи ВСЕГДА ЗАНЯТЫ — не смогут молиться и каяться в грехах и развивать свои отношения с Христом. Вот что вы должны делать: помешать им войти в общение с Богом и поддерживать эту связь в течение дня.

          - Как нам это сделать?! — закричали демоны.

          - Придумайте много способов, чтобы занять их умы всякими ненужными делами. А главное, внушите им стремление к материальным благам и обогащению. Пусть они проникнутся желанием заработать как можно больше денег и покупают себе машины, квартиры, дачи. Пусть зарабатывают все больше и больше, чтобы ходить в рестораны и кафе, чтобы покупать дорогую одежду, делать дорогой ремонт в квартирах и обставлять их модной мебелью. Искушайте их тратить, тратить и брать, брать в долг, брать многолетние кредиты и таким образом попадать в кабалу к банкам. А когда они загорятся желанием личного обогащения, им уже не нужен будет Христос.

          Также убедите их жён задерживаться на работе, а мужей работать 6 - 7 дней в неделю по 10 - 12 часов в день, чтобы им некогда было заниматься своими семьями и воспитанием детей. Не давайте им проводить время с детьми, чтобы их дети шлялись с утра и до ночи на улице и дружили с дурными компаниями. Тогда они перестанут учиться, и из них не получится ничего доброго. В итоге их семьи развалятся, и они станут одинокими, а мы поможем им спиться.
Вы также можете стимулировать сверх меры их умы, чтобы телевизоры и компьютеры в их домах работали постоянно, и они как можно больше времени проводили возле них. Тогда им некогда будет молиться.

          Следите, чтобы в каждом магазине и ресторане мира постоянно звучала мирская музыка. Это заблокирует их разум и разрушит их единство со Христом…

          Разложите на столах в кафе множество журналов и газет. Бомбардируйте их разум новостями и рекламой 24 часа в сутки. Пусть по пути им бросается в глаза множество рекламных щитов. Наполните их почтовые ящики рекламой, каталогами для заказа товаров по почте, информационными бюллетенями и предложениями бесплатных товаров, услуг и ложных надежд.

          Показывайте в журналах и по телевизору стройных, хорошеньких моделей, чтобы их мужья поверили, что внешняя красота – это самое главное, и стали недовольны своими жёнами. Сделайте так, чтобы их жёны были слишком усталыми, чтобы любить своих мужей ночью. Если они не дадут своим мужьям любовь, в которой они нуждаются, — мужья начнут искать её в других местах. Это быстро разрушит их семьи!

          В Рождество и Пасху отвлеките их праздничной суетой, концертами по телевидению и пьяными застольями, чтобы они не учили своих детей истинному значению Рождества и Пасхи.

          Пусть даже из отпуска они вернутся уставшими. Сделайте так, чтобы им было некогда поехать на природу и полюбоваться Божьим творением. И пусть все верующие люди ВСЕГДА будут ЗАНЯТЫ, ЗАНЯТЫ, ЗАНЯТЫ!

          Наводните их жизни таким количеством хороших дел, чтобы у них не было времени искать силы у Иисуса.

          Скоро они будут жить и работать, полагаясь только на себя, жертвуя своим здоровьем и семьями ради своих дел и денег. Это сработает! Это отличный план!

          Бесы с радостью отправились на задание, заставляя верующих повсюду быть всё более занятыми и спешить туда и сюда, оставляя все меньше времени для Бога, для молитвы и своих семей.

          «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф.5:15,16).

 

 

 

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ВЫПУСК 59 2016\1