Маленькие свидетели великого Бога

Маленькие свидетели великого Бога

 

          Кто из нас в детстве с восхищением и удивлением не рассматривал на своей варежке резные снежинки? Кто не задавался вопросом, откуда взялась такая красота, летящая из облаков на наши головы и укрывающая собой всю землю? Это удивляет, восхищает и приводит к мысли о Творце, Который с такой любовью, заботой и вкусом создал это явление природы.

          Сегодня в распоряжении ученых находятся целые лаборатории для выращивания и изучения ледяных кристаллов, но науке известно о формировании снежинок далеко не всё. Ученые спрашивают друг друга: какие фундаментальные законы стоят за возникновением совершенных на вид узоров? Чем объяснить существование такого порядка в случайной, хаотичной Вселенной? Если нет Бога-Творца, то не должно быть и упорядоченного мироздания! Откуда же тогда взяться таким структурам?..

          Так как во Вселенной всё упорядочено и продумано – как, например, шестиугольная снежинка, – это означает, что существует и Создатель, замысливший этот порядок. Господь так «спроектировал» атомы кислорода и водорода, что при соединении они образуют плотно прилегающие гексагональные узоры и формируют шестиугольные снежинки. В отличие от линейных молекул (таких как у углекислого газа), молекула воды асимметрична. Именно благодаря этому отсутствию симметрии и возникает такое направление кристаллизации.

          Кристаллы льда образованы простыми внутренними узорами, из которых получаются узоры внешние – прекрасные и совершенные. Формы растущих кристалликов зависят от температуры воздуха, которая определяет ажурное разнообразие основной шестиугольной формы, а также зависят от относительной влажности воздуха. Сами снежинки при этом как бы «покрываются инеем» и растут, как ветка дерева. Колонны, иглы, пластинки, столбцы, дендриты – это всего лишь часть дополнительных узоров, в которые вырастают снежинки. По сути, благодаря мириадам возможных комбинаций миллионов отдельных молекул, из которых состоит каждая снежинка, можно смело сказать: двух одинаковых снежинок не существует!

          Верно говорит Писание о Господе: «Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:3).

 

 

 

Страницу подготовила И. Мартынова

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