Что мы можем знать о Боге?

Человек не в состоянии объяснить личность Бога. Он никогда не сможет полностью постичь Его. Наше знание о Боге основывается на тех фактах, которые Он сообщил о Себе в Своем Слове, Библии.

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В Библии говорится о Боге: «Он создал землю и все, что есть на ней» (Деян. 17:24-26). Бог — источник жизни. До того, как что-либо было сотворено, существовал только Бог.

В Божьем Слове мы также можем прочитать, что Бог — личность (а не просто “энергия” или “сила”). В Евангелии от Иоанна 4:24 написано: «Бог есть Дух». То есть мы узнаем, что основная форма существования Бога — Дух. Для нас очень важно помнить, когда мы познаём Бога, что нет ничего известного нам на земле абсолютно похожего на Него. Люди имеют некоторое сходство с Ним, потому что были сотворены по образу Божьему. Библия говорит в Бытие 1:27: «И сотворил Бог человека по образу Своему...»

Важной истиной о Боге является то, что Он един в трех лицах. Такое триединство называется «Троицей». Под этим подразумевается, что есть один Бог в трех отдельных личностях Бог (Отец), Бог (Сын) и Бог (Святой Дух). Это вовсе не три разных Бога, а три отдельных личности одного и того же Бога. В Библии написано и многое другое, что Бог открывает о Себе. Вот некоторые свойства Бога, о которых говорит Писание.

Бог вечен. Это означает, что у Бога не было начала и никогда не будет конца. Он всегда был, есть и будет. В Псалме 89:3 Библия говорит: «...от века и до века Ты — Бог», и в Откровении 4:8 — «...свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет».

Бог неизменен. Бог всегда будет таким, каким Он был. Бог неизменен в Своем бытие, совершенстве, намерениях и обетованиях. В Малахии 3:6 Библия говорит: «Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь».

Бог всеведущ. Бог обладает совершенным знанием и является источником всех знаний. Бог не может узнать что-нибудь, поскольку Ему уже все известно. Бог знает все, что произойдет в будущем, что есть сейчас и что было в прошлом. В 1-м Послании Иоанна 3:20 Библия говорит: «Бог больше сердца нашего и знает все».

Бог всемогущ. Для Бога нет ничего невозможного. Бог является источником всей силы и обладает абсолютным могуществом. Для Бога нет никаких внешних ограничений, а всемогущество Бога указывает на Его власть сделать то, что Он решил сделать. В Иеремии 32:27 Библия говорит: «Вот, Я — Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?»

Бог абсолютно справедлив и праведен. Все, что делает Бог, правильно и справедливо. Бог совершенно свят и не имеет пороков. Бог не может попустительствовать злу, оставлять зло безнаказанным. В Данииле 9:7 Библия говорит: «У Тебя, Господи, правда...», в Откровении 15:3-4 — «Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои ... ибо Ты един свят...»

Бог милостив. Бог не всегда наказывает нас, когда мы этого заслуживаем. И это не противоречит Божьей справедливости. Бог всегда сначала предлагает милость, но если человек ее отвергает, тогда следует наказание, согласно Его справедливости. Милость Божья доказывает Его любовь к Своему творению. В Плач Иер. 1:22 Библия говорит: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось».

Мы перечислили лишь несколько свойств Бога, в Божьем Слове же говорится и о многих других. Но даже благодаря этим Его качествам можно понять несколько важных моментов Божьей природы и то, как она связана с нами. Ясно, что Бог создал все сущее, Им все поддерживается, Он все знает, Он над всем. Также мы узнали, что Бог безграничен и полностью постичь Его человеческому разуму не под силу. Каждый вдох, который мы делаем, — это дар от Бога. Каждый раз с восходом солнца Бог дарит нам, Своему творению, еще один день.

Как трудно размышлять о Боге! Даже представить себе невозможно, как Он велик! Человек может всю свою жизнь пытаться убедить себя в том, что Бога нет, но у него это никогда не получится. Все, что создал Бог, свидетельствует о Его существовании. И всякий раз, глядя на Божье творение, мы видим в нем Его проявление. В Послании к Римлянам 1:20 Библия говорит: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны», в Псалме 18:2: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь».

Теперь возникает важный вопрос для вас: верите ли вы в Бога? Верите ли, что всемогущий Бог сотворил все сущее? Вам необходимо определиться: либо вы верите, либо отвергаете столь значимый факт.