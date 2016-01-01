Что мы можем знать о Боге?

Что мы можем знать о Боге?

 

          Человек не в состоянии объяснить личность Бога. Он никогда не сможет полностью постичь Его. Наше знание о Боге основывается на тех фактах, которые Он сообщил о Себе в Своем Слове, Библии.

_________________________________________________________

 

         В Библии говорится о Боге: «Он создал землю и все, что есть на ней» (Деян. 17:24-26). Бог — источник жизни. До того, как что-либо было сотворено, существовал только Бог. 

          В Божьем Слове мы также можем прочитать, что Бог — личность (а не просто “энергия” или “сила”). В Евангелии от Иоанна 4:24 написано: «Бог есть Дух». То есть мы узнаем, что основная форма существования Бога — Дух. Для нас очень важно помнить, когда мы познаём Бога, что нет ничего известного нам на земле абсолютно похожего на Него. Люди имеют некоторое сходство с Ним, потому что были сотворены по образу Божьему. Библия говорит в Бытие 1:27: «И сотворил Бог человека по образу Своему...»

          Важной истиной о Боге является то, что Он един в трех лицах. Такое триединство называется «Троицей». Под этим подразумевается, что есть один Бог в трех отдельных личностях Бог (Отец), Бог (Сын) и Бог (Святой Дух). Это вовсе не три разных Бога, а три отдельных личности одного и того же Бога. В Библии написано и многое другое, что Бог открывает о Себе. Вот некоторые свойства Бога, о которых говорит Писание.

          Бог вечен. Это означает, что у Бога не было начала и никогда не будет конца. Он всегда был, есть и будет. В Псалме 89:3 Библия говорит: «...от века и до века Ты — Бог», и в Откровении 4:8 — «...свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет».

          Бог неизменен. Бог всегда будет таким, каким Он был. Бог неизменен в Своем бытие, совершенстве, намерениях и обетованиях. В Малахии 3:6 Библия говорит: «Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь».

          Бог всеведущ. Бог обладает совершенным знанием и является источником всех знаний. Бог не может узнать что-нибудь, поскольку Ему уже все известно. Бог знает все, что произойдет в будущем, что есть сейчас и что было в прошлом. В 1-м Послании Иоанна 3:20 Библия говорит: «Бог больше сердца нашего и знает все».

          Бог всемогущ. Для Бога нет ничего невозможного. Бог является источником всей силы и обладает абсолютным могуществом. Для Бога нет никаких внешних ограничений, а всемогущество Бога указывает на Его власть сделать то, что Он решил сделать. В Иеремии 32:27 Библия говорит: «Вот, Я — Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?»

          Бог абсолютно справедлив и праведен. Все, что делает Бог, правильно и справедливо. Бог совершенно свят и не имеет пороков. Бог не может попустительствовать злу, оставлять зло безнаказанным. В Данииле 9:7 Библия говорит: «У Тебя, Господи, правда...», в Откровении 15:3-4 — «Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои ... ибо Ты един свят...»

          Бог милостив. Бог не всегда наказывает нас, когда мы этого заслуживаем. И это не противоречит Божьей справедливости. Бог всегда сначала предлагает милость, но если человек ее отвергает, тогда следует наказание, согласно Его справедливости. Милость Божья доказывает Его любовь к Своему творению. В Плач Иер. 1:22 Библия говорит: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось».

          Мы перечислили лишь несколько свойств Бога, в Божьем Слове же говорится и о многих других. Но даже благодаря этим Его качествам можно понять несколько важных моментов Божьей природы и то, как она связана с нами. Ясно, что Бог создал все сущее, Им все поддерживается, Он все знает, Он над всем. Также мы узнали, что Бог безграничен и полностью постичь Его человеческому разуму не под силу. Каждый вдох, который мы делаем, — это дар от Бога. Каждый раз с восходом солнца Бог дарит нам, Своему творению, еще один день.

          Как трудно размышлять о Боге! Даже представить себе невозможно, как Он велик! Человек может всю свою жизнь пытаться убедить себя в том, что Бога нет, но у него это никогда не получится. Все, что создал Бог, свидетельствует о Его существовании. И всякий раз, глядя на Божье творение, мы видим в нем Его проявление. В Послании к Римлянам 1:20 Библия говорит: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны», в Псалме 18:2: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь».

          Теперь возникает важный вопрос для вас: верите ли вы в Бога? Верите ли, что всемогущий Бог сотворил все сущее? Вам необходимо определиться: либо вы верите, либо отвергаете столь значимый факт.

 

 

 

Подготовил В. Шкляр

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 59 2016\1