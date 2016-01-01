Рубрика: "Спрашивали? Отвечаем!"

Рубрика: "Спрашивали? Отвечаем!"

 

                    ВОПРОС: Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 31 год. 16 лет назад я отошел от Бога из-за курения. Я так хочу вернуться к Нему, но мешает никотиновая зависимость, рука сама тянется к сигарете, хотя я уже не хочу курить. Есть ли от этого освобождение?

          ОТВЕТ: Здравствуйте, уважаемый Михаил. Очень жаль, что Вы отошли от Господа из-за курения. Это было неверно. С грехом нужно бороться и молиться Богу об освобождении, каясь и исповедуясь. Уверен, что Господь помог бы Вам и дал избавление после некоторой борьбы. С разными людьми это бывает по-разному. Одни сразу же получают освобождение, другим приходится длительное время бороться и уповать на Господа. И теперь идите немедля к Богу, независимо от того, в каком Вы состоянии или грехе находитесь на данный момент. Будьте уверены, если Вы неотступно будете следовать за Господом, прося Его о помощи, грех непременно уйдёт из Вашей жизни. Помните, что Господь Иисус Христос любит Вас, Он умер за Ваши грехи и теперь ждёт, когда Вы придёте к Нему с покаянием и надеждой, чтобы простить и помиловать Вас.

 

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          ВОПРОС: Здравствуйте, уважаемые верующие! У меня внезапно возник вопрос такого рода. Никто пока не смог мне на него ответить. Почему Иисус Христос умер именно на кресте? Почему бы Ему не умереть под крестом или в другом месте? Зачем Ему нужно было умирать на кресте?

          ОТВЕТ: Здравствуйте! Дело в том, что в Библии есть множество пророчеств о Христе. Через эти пророчества Бог указал на Христа как на Мессию, через Которого должно было прийти на Землю спасение для рода человеческого. Все эти пророчества должны были исполниться в жизни Иисуса Христа. И исполнились. Что касается смерти нашего Господа, то в Писании сказано в Псалме 21, 17 стихом:

          «...Пронзили руки мои и ноги мои». И ещё апостол Павел в послании к Галатам 3: 13 говорит о смерти Христа, ссылаясь на закон Моисеев (Ветхий Завет), что Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, потому что написано: "Проклят всяк висящий на древе". Таким образом, Христос должен был быть висящим на древе и Его руки и ноги должны были быть пронзены. Распятие на кресте было официальной казнью того времени и полностью соответствовало предсказанному за много-много лет Богом.

 

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          ВОПРОС: Что Вы можете сказать по поводу молитв за усопших? И как я могу повлиять на место в вечности (после телесной смерти) своих умерших родственников?

          ОТВЕТ: Эта идея не нова, а имеет давнюю историю. Многим людям нравилось думать, что после смерти еще можно что-то изменить. Суть этого заблуждения кроется в неправильном понимании вопросов, связанных с грехом и покаянием. Также эта ошибка вытекает из неверной трактовки тех мест Писания, где говорится о том, что будет происходить с человеком после его физической смерти. Предполагается, что если человек умер, то кто-то другой мог бы помолиться за него, освобождая его от пребывания в аду.

          Как бы, например, выглядела такая история: человек прожил всю жизнь будучи сильным Богоненавистником и умер… Но нашлись у него верующие родственники, которые после его смерти хорошо за него помолились, совершив некий обряд, сделали много добрых дел – и встретили его в раю? Я думаю, что это был бы очень даже популярный способ спасения душ. Спрашивать особо никого не нужно, заходишь на кладбище, переписываешь фамилии – и вперед, пополняешь ряды святых…

          Если же говорить о Библейской точке зрения, то она такова:
          «…Человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр.9:27). «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2Кор.5:10).

          Мы не находим в Писании упоминания о каком-то промежуточном месте, которое часто называют «чистилищем», где душа «очищается и проходит исправление». По-человечески нам бы хотелось, чтобы такое место было, но Библия говорит, что принять решение о покаянии и примирении с Богом человек может только при жизни.
Однажды Иисус рассказал такую историю:

          «Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» ( Лук.16:22-31).

          Как мы можем увидеть из этой истории, невозможен переход ни из ада в рай, ни из рая в ад. Но Авраам напомнил богачу, что у людей, которые еще живы, есть некий инструмент, которым они могут воспользоваться при жизни – Священное Писание. Иными словами, только при жизни и только следуя Библейским заповедям, начиная от покаяния в грехах, человек может получить спасение по благодати Божьей и избежать мук ада.

 

 

 

Отвечали: А. Щербаков, В. Шкляр

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ВЫПУСК 59 2016\1