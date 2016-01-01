Атеизм как вызов современности

Атеизм как вызов современности

 

Если Бога нет, а я в Него верю,  - я ничего не теряю.
Но если Бог есть, а я в Него не верю,  - я теряю всё! (Блез Паскаль)

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         Почему есть люди, которые не верят Библии и Богу? Потому что современный человек думает, что он может все на свете понять и объяснить, а уж если он не в состоянии во что-то поверить, то этого и быть-то не может. Современному человеку кажется, что он способен дать объяснение даже… Богу. Но это не так. Бог не был бы тогда Богом, если бы мы, Его творение, могли Его полностью объяснить и познать. На самом деле человеческий разум мал и весьма ограничен. Если мы не можем многого постигнуть в нашей земной жизни, тогда что говорить о Боге, создавшем весь этот видимый и невидимый мир.

          Но Господь Бог настолько возлюбил человечество, что многое открыл нам о Себе. Есть такая поговорка: «Разумом сомневаются, а сердцем веруют». И действительно, Бог призывает людей не только к разумному пониманию Себя и духовных вопросов, но и к верованию, доверию Ему. Если изначально у человека нет желания довериться Богу, почтить Его как Бога, Творца вселенной, то диалога с Ним не получится. Такой человек будет слушать только свои умозаключения и еще то, что подкинет ему дьявол, который желает погубить душу каждого и является лжецом. Таким образом, получается, что проблема неверия и атеизма начинается с проблемы человеческого высокомерия.

          Удивительно то, что очень часто неверующие люди знают о Боге и даже о том, что написано в Библии. Но порой, сами того не понимая, они находятся в состоянии войны с Богом. Библия говорит, что неверующий человек представляет Бога лживым (1 Иоан. 5:10). То есть неверующий человек в глубине души знает, что Бог есть, но он не хочет верить Ему и Его Слову - Библии. Такой человек может даже задавать вопросы о Боге, читать Библию, но не с целью поверить, а с целью – как бы уловить Бога во лжи, еще раз доказать себе и окружающим, что написанное в Слове Божьем нелогично. По большому счету неверующий человек заинтересован в том, чтобы и Бога-то не было. Потому что ему это выгодно. Ему хочется уйти от ответственности за свою жизнь, убедить себя в том, что не будет возмездия за беззакония. Дьявол такому человеку обязательно подкинет очень много аргументов в пользу того, что Бога нет, что у каждого своя система ценностей и т.д.

          Библия говорит, что с искренним Бог поступает искренне, а с лукавым по лукавству его (Пс.17:26,27). Задайте себе вопрос: чего же я хочу на самом деле? чего я хочу, пытаясь противоречить Слову Божьему, пытаясь уверить себя в том, что Бога нет? И если окажется, что на самом-то деле я не ищу истины и правды, а просто напросто желаю уйти от ответственности, хочу найти аргументы в свою пользу, - то это и есть лукавство. Если же вы действительно ищете правды и истины, то Бог обязательно вам поможет, откроет Себя и отверзнет ваш ум к уразумению Писания (Лук. 24:45). Итак, неверующий человек сам не заинтересован в том, чтобы верить, он не хочет верить. Апостол Павел о таких людях писал, что они не приняли любви истины, но подавляют истину Божью ложью, что они люди, возлюбившие неправду, и за это будут иметь наказание. Какое же? Бог допустит до них действие заблуждения, и они будут верить лжи (2 Фес. 2). То есть отрезвления, покаяния для них уже может не быть. И в критический, кризисный момент они уже не смогут обратиться к Богу за помощью с покаянием.

          Нас всех проверит жизненный кризис. А самый большой жизненный кризис для каждого человека – это смерть. Ее не удастся миновать никому. И когда человек подходит к черте смерти, то там уже пафос становится ни к чему. На пороге смерти люди по-другому начинают себя вести. Страшно читать о том, как умирали великие люди, отрицавшие существование Бога. Все они знали о Боге, но насмехались и хамили в Его адрес при жизни. Они боролись с Богом… Но конец их был печален. И самое ужасное, что после смерти все они пошли на вечные мучения в ад. А ведь могло бы быть все иначе. Все они могли бы иметь спасение, но сами не захотели. Они поставили свой разум выше разума Бога, они решили, что могут жить и умирать без Бога, что Он им не нужен. И просчитались. Но всегда, во все времена были и другие люди. Один из них - французский математик, механик, физик, литератор и религиозный мыслитель Блез Паскаль, живший в 17 веке. Он, будучи христианином, хотел привести к вере как можно больше неверующих людей, показав им преимущества верования в Бога и полный проигрыш неверия. Эту мысль он выразил в одном из своих высказываний, которое звучит так: «Если Бога нет, а я в Него верю, - я ничего не теряю. Но если Бог есть, а я в Него не верю, - я теряю всё».

          Посему, если ты, дорогой читатель, чувствуешь, что в твоем сердце есть пусть даже едва слышные нотки неверия и богоборчества, пока еще не поздно – покайся. Согласись с тем, что это не Библия и не Бог не правы, а это ты чего-то не понимаешь, что ты, как и все другие люди, грешник, нуждающийся в покаянии и прощении грехов. Прими Иисуса Христа, страдавшего за тебя и искупившего тебя от погибели. Скажи Богу, что ты хочешь иметь личное общение с Ним и стать новым человеком. И Бог обязательно ответит на твою молитву. Ты станешь человеком, который никогда ничего не потеряет, а, напротив, даже приобретет: приобретет все самое важное в этой жизни, а после смерти – жизнь вечную.

 

 

 

По материалам передачи А. Шевченко

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