Что ты скажешь Ему, когда Он тебя встретит

За чертою земной суеты?

Что в смятенье Ему твое сердце ответит

В миг, когда удивлен будешь ты?

Что ты скажешь Ему, когда Он тебя спросит,

Не словами – лишь взглядом одним?

Куда денешься ты, если совесть подкосит?

Устоишь ли тогда перед Ним?

Что ты скажешь Ему, когда Он тебе скажет,

Что стучал в твое сердце и ждал;

И напомнит те дни, и моменты укажет,

Что Его ты, как сор, отметал.

Что ты скажешь, когда пред тобой Он откроет

Твои тайные мысли, дела?

Кто тебя от себя самого же укроет?

Не найдешь ты такого угла!

Много разных вещей поняла я на свете, -

Одного лишь никак не пойму:

Что ты скажешь Ему, когда Он тебя встретит?

Что ответить ты сможешь Ему?!