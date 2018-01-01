Бог нас никогда не покинет

Когда началась война, нас, немцев из Поволжья, выселили из своих домов и вывезли на север. Многие умерли в дороге, многие не выдержали тяжелых условий жизни и голода. У меня была верующая бабушка, которая рассказывала о Боге, о том, что Бог очень любит нас и никогда не покинет.

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...Мы голодали уже больше недели. Есть было нечего, совсем нечего - не было ни куска хлеба, ни одной картошки. Мама плакала, папа сидел молча.

И тогда моя бабушка сказала: «Давайте помолимся». Она заставила всех нас встать на колени. Мы молились, пели псалмы. Потом мы встали с колен, сели, и в нашем доме наступила мертвая тишина.

Неожиданно в дверь постучали. Мама открыла дверь – на пороге стояла русская женщина. Она вошла и спросила: «Вы та немка, которая умеет шить?» Мама ответила: «Да». Тогда эта женщина спросила: «А Вы не могли бы сшить что-нибудь для меня?» Мама сказала: «У меня нет швейной машинки».

Женщина предложила: «У меня все есть, Вы можете воспользоваться моей швейной машинкой». «Хорошо», - сказала мама. Затем добавила: «Вы знаете, мы не ели уже восемь дней...» И тут эта женщина сказала: «Пойдемте, я вам дам мешок картошки, чтобы Вы и Ваша семья могли поесть».

С этого момента, именно с этого момента, я знала, что Бог есть и Он никогда нас не покинет! И все, что бабушка говорила мне, было правдой.