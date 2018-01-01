Бог нас никогда не покинет

Бог нас никогда не покинет

 

          Когда началась война, нас, немцев из Поволжья, выселили из своих домов и вывезли на север. Многие умерли в дороге, многие не выдержали тяжелых условий жизни и голода. У меня была верующая бабушка, которая рассказывала о Боге, о том, что Бог очень любит нас и никогда не покинет.

__________________________________________________________________

 

          ...Мы голодали уже больше недели. Есть было нечего, совсем нечего - не было ни куска хлеба, ни одной картошки. Мама плакала, папа сидел молча.

          И тогда моя бабушка сказала: «Давайте помолимся». Она заставила всех нас встать на колени. Мы молились, пели псалмы. Потом мы встали с колен, сели, и в нашем доме наступила мертвая тишина.

          Неожиданно в дверь постучали. Мама открыла дверь – на пороге стояла русская женщина. Она вошла и спросила: «Вы та немка, которая умеет шить?» Мама ответила: «Да». Тогда эта женщина спросила: «А Вы не могли бы сшить что-нибудь для меня?» Мама сказала: «У меня нет швейной машинки». 

          Женщина предложила: «У меня все есть, Вы можете воспользоваться моей швейной машинкой». «Хорошо», - сказала мама. Затем добавила: «Вы знаете, мы не ели уже восемь дней...» И тут эта женщина сказала: «Пойдемте, я вам дам мешок картошки, чтобы Вы и Ваша семья могли поесть».

          С этого момента, именно с этого момента, я знала, что Бог есть и Он никогда нас не покинет! И все, что бабушка говорила мне, было правдой.

 

 

 

Ирина А.

Переход к другому выпуску

64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 64 2017\3