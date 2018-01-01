Я вижу Его пригвожденным к кресту...

Словами Его не опишешь мученья.

Испил Он до самого дна чашу ту

За каждого грешника без исключенья.

Он Кровь драгоценную пролил за нас,

А ты говоришь: не нуждаешься в этом?

А Он так скорбит, Ему больно сейчас,

Что ты предпочел темноту Его свету.

Ты мимо проходишь, а Он снова ждет

И вновь в дверь твою осторожно стучится.

И если откроешь – тихонько войдет,

И светлой улыбкой лицо озарится.

Он шанс нам дает – через веру спастись,

Он всех призывает с открытой душою

И нежно так шепчет, зовет: «Обернись!

Приди и покайся, и грязь с тебя смою!»

Он шепчет, а я б закричал: «Торопись!

Зачем же ты медлишь с раскаяньем слезным?

Ну, не уходи ты, постой, оглянись!

Потом ты придешь... Но не будет ли поздно?!»

По образу Бога мы сотворены.

Земной человек, ты же Божье созданье!

Зачем же бываем глухи и немы,

Его отвергаем себе в наказанье?