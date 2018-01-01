Открытое письмо атеисту

В одной из газет города, в котором я живу, была опубликована статья о Боге, которую написал неверующий человек. Статья называлась: «Ибо так возлюбил Бог мир, что... убил 1 857 147 людей?» Этот человек написал в своей статье, что является атеистом и что он решил подсчитать число убитых людей «любящим», по его словам, христианским Богом.

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Он пишет, что в библейских текстах не всегда указывается число убитых. Также сложно оценить, из скольких людей состоял тот или иной народ, о котором идет речь в Библии и т.д... Поэтому у автора статьи возникли некоторые сложности с подсчетом. Но все же он провел исследование и сделал вывод, что на основании всех текстов Писания число убитых людей составляет как минимум 1 миллион 857 тысяч человек. Редакция газеты, в которой была опубликована статья, и сам автор пишут, что, публикуя все эти подсчеты, они надеются, что кто-нибудь из верующих людей прокомментирует эти данные, изложенные в Библии.

Когда я прочитал эту статью, то почувствовал на себе ответственность и желание ответить автору.

Уважаемый Александр М., позвольте мне как священнослужителю ответить на Ваш вопрос. Прежде позвольте заметить, что я никак не отреагировал бы на Вашу статью, если бы не допускал хотя бы маленькой доли интереса с Вашей стороны и желания узнать ответ. И хотя вопрос звучит как подвох или упрек, все же Вы заслуживаете ответной реакции в силу хотя бы того, что потратили немало времени, чтобы прочитать Библию от корки до корки. Вторая причина - это чувство долга перед верующими людьми, живущими в нашем городе. Если уж вопросы задаются публично, то и ответы должны быть опубликованы пред всеми. Значительно упрощает мою задачу то, что я вместе с Вами в своих ответах буду апеллировать к тому же самому Синодальному переводу Библии.

Так вот, возможно, Вы не знали, что Бог - верховный Судья, Который будет судить мир, перед Лицом Которого всем, да и Вам в том числе, придется дать отчет за все, что делали, живя в теле. Возможно, Вы не знали, что Бог - единственный Законодатель и Судья, могущий не только спасти, но и погубить. Да, Вы совершенно правы, что именно Сам Бог уничтожил первый мир водою. А этот, то есть нынешний мир, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых людей. Это говорит о том, что в судный день количество осужденных, которым Христос, увы, скажет: «Идите от меня в огонь вечный», - будет в миллионы раз больше названной Вами цифры. Примечательно и то, что кратковременное физическое страдание не может идти в сравнение с вечными мученьями в аду, где червь не умирает и огонь не угасает, где будет плач и скрежет зубов, и где хотящие перейти уже не переходят. Возможно, Вы не учитываете и того, что кару над нечестивыми людьми Бог совершает не тайком, а демонстративно, на виду у остальных, потому что, когда суды Его совершаются на земле, то живущие в мире научаются правде. Может быть, хотя бы до некоторых дойдет, что на примере городов Содомских и Гоморрских было показано будущим нечестивцам, что ожидает их, если не одумаются.

А что в принципе странного в том, когда преступника изолируют и даже ликвидируют? А Вы сами хотели бы жить между людьми неистово развратными, которые ломились бы в двери Вашего дома в попытке изнасилования Ваших близких или гостей, как это было в случае с Лотом? Или Вы мало знакомы с историей языческих цивилизаций, образом их жизни и системой человеческих жертвоприношений, начиная с грудных младенцев? Если вдруг это так, то советую посмотреть фильм Мела Гибсона «Апокалипсис». Подобного рода дикость вызывает тошноту у любого атеиста, не говоря уже о Святом Боге. А разве не вы, атеисты, предъявляете претензии к Богу, когда преступники остаются ненаказанными? Разве не этот вопрос наиболее задаваемый: «Где же Бог? Посмотрите, что творится в мире».

Итак, первый аргумент состоит в том, что среди всех погибших от руки Божией людей нет ни одного праведника. Надеюсь, Вы обратили на это внимание. Если бы Вы, Александр, не поленились прочитать второй раз Библию, озадачив себя вопросом, скольких людей Бог спасал, то Вы бы удивились вдвойне. Та же самая Библия, которую Вы изучали, изобилует текстами о том, как Бог оберегает и спасает праведного от всех бед его. Если же Вы иронично цитируете золотой стих от Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что...» - и далее, обрывая мысль, ставите многоточие на середине, упрекая Бога в цинизме, так имейте мужество цитировать текст до конца: «...Что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Мир обречен, мир хронически болен. Разве это не видно невооруженным глазом? Апокалипсис неизбежен. Меня лично интересуют другие вопросы. Будь мы на месте Бога, мы, скорее всего, бросили бы этот проклятый мир на произвол судьбы. Согласитесь, зачем мы нужны Богу? Что с нас взять? Мало того, что мы прокляты, мы еще и горды, и упрямы. И при всем этом Он не равнодушен к нашим страданиям. Он приходит к нам на помощь, милует нас в лице Иисуса Христа. Разве Вы, Александр, против правосудия? Разве не на правосудии этот мир еще держится? Так вот Псалом 96 говорит: «Правда и суд - основание престола Его». Если же нет правды, тогда зачем обращаться в суд? Если нет суда, тогда борьба за правду вообще не уместна. Круг замкнулся.

В таком случае только насилие имеет смысл. Разве вас самих не радует, что Бог все тайное приведет на суд? Так будет при кончине века: изыдут Ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Понимаю, что здесь трудно уловить логический смысл. Так все-таки Бог нас хочет погубить или спасти? Позвольте объяснить.

В силу Своей природы Он не может быть несправедливым, но Его природа определяется не только одной справедливостью, но и любовью. Сойдя с горы Синай, Моисей описывает Бога как человеколюбивого и одновременно не оставляющего без наказания. Поэтому, как ни странно, чтобы развязать эту дилемму, Сам Бог Судия ищет ходатая, то есть адвоката, за нас, подсудимых, и находит его в Лице собственного Сына. Вы спросите: зачем Богу адвокат, разве Он Сам не может помиловать виновного, если сочтет это нужным? А дело вот в чем. Правосудие не располагает правом на снисхождение или помилование. Таким образом, если на пути Божественного правосудия никто не встанет, не заступится за подсудимого, то свершится суд беспощадный. Как видите, для милости нужно основание, которым и является жертва Иисуса Христа. Поэтому заступник имеет власть влиять на решения Бога, не нарушая принципов справедливости. Именно поэтому Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер вместо нас, когда мы были еще грешниками. Я бы мог привести Вам сотни доказательств из Библии, из истории и даже из своей собственной жизни о том, как Бог любит, милует и спасает людей, но я не буду разводить эту полемику на страницах газеты, потому что для этого есть Церковь. Христос, Которому я служу, сказал: «Не бросайте жемчуга своего перед свиньями». Если Вы не относитесь к последним и приведенных аргументов Вам достаточно, чтобы продолжить разговор и расставить все точки над i, Вы знаете, где нас найти. Приходите в Церковь. Добро пожаловать!