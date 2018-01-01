«Страшная» история

«Страшная» история

 

          Шел ледяной дождь. Целый  час я стояла на дороге в надежде поймать попутку, чтобы доехать с работы до дома. Сил уже не осталось. И виной тому не ветер и не дождь - жизнь становилась невыносимо тяжёлой. Четверо детей, еды почти не было, работу почти потеряла, так как детей оставлять было не с кем, чтобы работать. Вот так и стояла я на том перекрестке, с сердцем, полным печали и отчаяния.  

          Вдруг машина, проехав мимо, остановилась и сдала назад. В машине было трое мужчин и девочка. Мужчина, сидевший рядом с водителем, предложил довезти, мол, садитесь, а то простудитесь.

          Было очень страшно, но села, так как терпеть холод сил уже не было. Поехали. Впереди сидел водитель с грозным бандитским взглядом, рядом ещё один, такой же. Тот, что с водителем, начал воодушевленно говорить о Боге. «Маньяк», - подумала я. Только девочка сидела и, глядя на меня, улыбалась светло и искренне. Эта улыбка давала надежду, что не убьют. Про себя лишь мысленно прошептала: «Господи, сохрани жизнь - меня дети ждут».

          Так мы ехали 60 километров. Эти трое все расспрашивали меня, как живу, на что, с кем. Тот, что впереди, все время про Иисуса говорил… Думала: «Все - точно убьют где-нибудь». Водитель из-под очков поглядывал с прищуром на меня в зеркало. И только девочка улыбалась и смотрела на меня, спасая от нездорового страха.

          Тот, что рядом с водителем, предлагал помочь, чем сможет. Мне ничего не нужно было, доехать бы - и все… Развилка - им прямо, мне ещё пешком три километра идти. Предложили довезти - хотели посмотреть, как живу. Тут вообще чуть не умерла от страха, уже ничего не успокаивало, даже улыбка девочки.

          Ну доехали, слава Богу. Тот, который с водителем сидел, даёт денег, говорит: «Так на сердце…» Не брала вначале, потом думаю: «Возьму и пойду». А самой страшно брать - зачем это, почему, но взяла. Потом прямо в машине молились за мою жизнь, за жизнь детей, за все.

          Зашла я домой и от нахлынувших чувств расплакалась... Много было вопросов обо всем. И тут всплыли слова человека, сидевшего около водителя, что нужно впустить в свое сердце Бога, попросить Иисуса войти в моё сердце. Так и сделала: «Господи, войди в мое сердце, живи в нем и помоги мне справиться со всем!»

          Прошло время… Эти «страшные дядьки» помогали нам копать слив, сделали завалинку. Они оказались не бандитами, а самыми простыми христианами. Хотя нет, не простыми – настоящими. Благодарю Господа за все, что Он делает для меня, и за этих отзывчивых людей. Молюсь за здоровье их.

 

 

 

Наталья Л.

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