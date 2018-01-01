Возвращение к жизни после трагедии

33 года назад в ужасном ДТП я потерял сына и жену. Их сбил пьяный водитель, которого потом осудили на семь лет.

В течение трех лет я был просто в отчаянии. Я не мог устроиться на работу. Я не мог находиться среди людей. Я ужасно огорчался. Я все еще думал о них.

Но однажды мне дали совет, который изменил всю мою жизнь.

Тюремный священник посоветовал мне посетить в тюрьме мужчину, который убил мою жену и ребенка. Я думал, что это сумасшедшая идея, но я отчаянно нуждался в какой-то надежде.

Мне понадобился год, чтобы набраться смелости и встретиться с этим человеком. Но я сделал это. И то, что я увидел и почувствовал там, изменило меня навсегда.

Мужчина умолял меня о прощении. И, выслушав его рассказ, я простил его. Причина, из-за которой он напился в ту ночь, была смерть его собственного 7-летнего ребенка от рака. Он поклялся, что если мне удастся простить его за то, что он сделал, он никогда в своей жизни не выпьет ни капли алкоголя.

Я поддерживаю связь с этим человеком по сей день, и он больше не прикасался к алкоголю. Он вернул свою жизнь и вдохновил меня сделать то же самое.

Могу сказать вам: в ту минуту, когда я даровал ему свое прощение, с моих плеч упал тяжелейший груз, который я носил все эти годы.

Я буду скучать по сыну и жене до того дня, когда умру. Но я снова женился на женщине, которая стоит рядом со мной, когда я посещаю их могилы. Женщина, которая родила мне двух дочерей. Да, они не заменили моего первого ребенка, но они принесли мне бесконечную, столь глубокую радость, что это помогло облегчить мою боль.

Поэтому мой совет для всех, кто думает, что жизнь не может стать лучше, — простите. Простите других, и простите себя. Это единственный способ двигаться дальше.