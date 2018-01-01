Не лечат, а калечат. Последствия обращения к экстрасенсам...

Священнослужителям и врачам известны трагические последствия лечения людей у экстрасенсов, биоэнергетиков и «бабушек/дедушек». Если это не просто шарлатаны, а действительно экстрасенсы, то в ряде случаев обращающиеся к ним могут получать облегчение или даже исцеление от своих заболеваний. Но по прошествии нескольких месяцев, примерно от двух до шести, реже - двенадцати и более, болезнь возвращается с новой силой и, бывает, переходит на близких людей, лечить ее становится гораздо сложнее, часто поражаются и другие органы, развиваются тяжелые психические нарушения, приводящие подчас к самоубийству.

Предлагаем вам несколько историй, рассказывающих о возможных последствиях обращения к экстрасенсам и о том, что нужно делать людям, попавшим в оккультную зависимость, чтобы избавиться от нее. Может быть, кто-нибудь из вас, дорогие читатели, в этих рассказах узнает себя и поймет, что нуждается в освобождении...





Глава семейства стал заниматься экстрасенсорикой и биоэнергетикой - заболели все члены семьи

Одна верующая женщина обратилась за медицинской помощью с жалобами на приступы головокружения, головные боли, тошноту, нарушение сна, депрессивное состояние, беспокойство и страх за свою семью. Вскоре аналогичные жалобы появились и у двух ее сыновей 11 и 7 лет, только выраженные в более тяжелой форме, особенно у младшего сына.

Обследования в медицинских учреждениях ничего особенного не выявили, диагноз не был поставлен, лечение положительного эффекта не дало. Женщина пошла в церковь. В беседе со священнослужителем женщина рассказала о том, что ее муж за год до случившегося стал активно заниматься экстрасенсорикой и биоэнергетикой. Ее просьбы не заниматься этим ни к чему не привели.

Исповедь перед Богом и неоднократные посещения Церкви уменьшили проявления заболевания у всех членов семьи, но не привели к излечению. В беседе с мужем священнослужителю удалось его убедить отречься от занятий оккультизмом, сердечно раскаяться перед Господом и молить Его о скорой помощи. Вскоре все члены семьи выздоровели.





Начала учиться в школе экстрасенсов - стала слышать «голоса», которые заставляли броситься под поезд

Молодая девушка С., студентка медицинского института, начала учиться в школе экстрасенсов. Через две недели после начала занятий, где обучали "отдавать и принимать энергию", она почувствовала сильные головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, боли в сердце, спастические боли в животе, появились непонятные страхи, несколько позднее развилось депрессивное состояние.

Лечение у экстрасенсов только ухудшило самочувствие.

Тогда девушка прошла обследование у кардиолога, терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога, невропатолога. Диагноз не был поставлен.

Состояние все ухудшалось, стала слышать "голоса", которые внушали ей броситься под поезд. По совету верующей подруги пришла в церковь, исповедовалась перед Богом, после чего состояние улучшилось. Исчезли "голоса" и мысли о самоубийстве.

Через три месяца после этого самочувствие нормализовалось. Контакты с экстрасенсами прекратила сразу после первого посещения церкви по настоянию священнослужителя.





Гадала на картах - появились сильнейшие головные боли, не поддающиеся никакому лечению

Одна женщина жаловалась на ужасные головные боли. Никакие лекарства не помогали. Во время беседы со священнослужителем стало ясно, что много лет назад она гадала на картах, желая узнать будущее. Странное дело: с тех пор она стала страдать мигренью. Признав, что, возможно, причина кроется именно в этом, она желала только одного: чтобы ее освободил Иисус. День за днем она стала ощущать Божью помощь.





Занимался оккультизмом - попал в психиатрическую больницу

Молодой человек Д., 20 лет. После окончания школы активно изучал оккультную литературу. Начал практиковать астральные выходы из тела. На фоне занятий оккультизмом и голоданием появились симптомы психического расстройства: заявил, что сделал великое открытие, появились головные боли, стал слышать "голос", который заявлял ему, что все люди - роботы, и велел ему бежать из дома, что он и сделал. Уехал из Москвы, но был снят с поезда, т.к. "голос" повелел ему раздеться догола. Попал в психиатрическую больницу.





«Лечилась» у экстрасенса от одной болезни - появился букет других не вылечивающихся заболеваний

Одна молодая женщина проходила курс "лечения" у экстрасенса по поводу гинекологического заболевания. Вскоре после этих сеансов у нее появились симптомы затяжного острого респираторно-вирусного заболевания, перешедшего в бронхит, затем - в пневмонию. Вскоре после пневмонии у нее развился отит, гайморит, затем - опять бронхит, пневмония, стоматит, отит. Иммунологическое исследование крови выявило состояние иммунодефицита.





Возите ребенка к «бабкам» и экстрасенсам? Рискуете получить «оккультную болезнь»

Особенно тяжело протекает "оккультная болезнь" у детей. После сеансов А. Кашпировского у некоторых детей, склонных к эпилепсии, развивались тяжелые эпилептические припадки вплоть до эпилептического статуса, когда припадок следует за припадком, и обычными лечебными мероприятиями остановить их невозможно.

Таких детей приходилось госпитализировать в реанимационные отделения. Не всегда удавалось их спасти. Были случаи смерти детей, а также наблюдались тяжелые осложнения вплоть до декортикации - гибели коры головного мозга, и тогда эти дети становились тяжелейшими инвалидами.

Подобных примеров можно привести много. Нужно отметить тот факт, что обычному лечению эти состояния трудно поддаются. И только посещение Церкви, крик помощи к Господу, духовные беседы приводят или к излечению, или к улучшению, на фоне которого лечение дает хороший результат.

Дорогой читатель, если ты впал в зависимость от оккультных сил, ты тоже можешь встать на путь, ведущий к свободе. Надо исповедаться перед Богом во всех своих грехах, целиком и полностью посвятить Ему свою жизнь и отречься (произнести слова отречения вслух) от оккультных сил, а также перестать ходить на сеансы к экстрасенсам.

Также необходимо сжечь или выкинуть все книги по оккультизму, астрологии, гороскопы и т.д., чтобы они не попали кому-нибудь другому и не причинили вреда. Слава Господу за то, что благодаря Иисусу Христу люди становятся свободными.

Апостол Иоанн пишет о страшных последствиях после Судного дня для тех, кто занимается чародейством (то есть волшебством, колдовством): "…боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и ЧАРОДЕЕВ, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая" (Откр.21:8).