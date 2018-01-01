Прощай все и всем

Синяя наклейка на моем бампере гласит: «Благослови, Боже, всех без исключения».

Пока что никто не пытался это заявление оспаривать. Признаюсь, часто бывают такие дни, когда мне самой трудно согласиться с этими словами, и я затаиваю в душе исключения. Раньше у меня был длинный список таковых. Потом он сократился до одного человека. Я не могла забыть одну обиду.

Легче простить тех, кто причинил боль тебе, чем тех, кто ранил самых близких людей. Как можно простить отца, который бросил твою дочь? Исчез из ее жизни? Который подводил ее каждое Рождество, каждый день рождения? Давал обещания, но не выполнял их?..

Когда моей дочери Габриэль исполнилось пять лет, она начала спрашивать о папе. Они никогда не виделись. Я серьезно задумалась и поняла, что не вправе вычеркивать отца из ее жизни. Несколько недель я молилась, советовалась с духовным наставником, потом позвонила ему и пригласила его в жизнь дочери. Я попросила прощения за то, что не допускала его к моей девочке, и сказала, что ему решать, хочет ли он ее знать. Мне нужно было убрать все препятствия со своей стороны. Я так и сделала.

Этот мужчина уже был женат. Они с супругой хотели детей, но жена была бесплодна. Он никогда не говорил ей, что у него есть дочь.

Перед тем, как познакомить дочь с отцом, я сказала ему: «Если ты откроешь эту дверь, то навсегда. Ты не можешь встретиться с ней, а потом испариться. Это обязательство, а не просто любопытство, так что подумай хорошенько, действительно ли ты хочешь это сделать. Поговори с женой, взвесь все «за» и «против». Осознай, правильное ли это решение для вас обоих».

Познакомившись со своей дочерью, мой бывший полюбил ее. Он виделся с ней каждый месяц, потом на целые недели стал брать девочку к себе. Они с женой обращались с ней как с принцессой, даже сделали спальню для нее в своем доме. Несколько лет он был в ее жизни, а потом постепенно стал ускользать. Дочка возвращалась после выходных, проведенных в их доме, и жаловалась, что папа все время работал, помогал соседям или кому-то еще, так что они почти не виделись. Потом ее отец с женой удочерили двух девочек. Со временем прекратились его визиты, звонки, письма. Моя дочь была еще подростком, но она набралась мужества и несколько раз пыталась вернуть папу. Она звонила и плакала, а он обещал не бросать ее, но не сдержал своего слова.

Я была так зла на него: нерадивый папаша раз за разом ранил мою дочь. Неужели так трудно было написать или позвонить? Я боялась, что она вырастет и будет винить себя, думая, что с ней что-то не так, и поэтому папа ее покинул, что дело не в отце, а в ней самой...

Однажды на выходных Габриэль съездила на христианский семинар, посвященный прощению. Вернулась обновленной. Этот семинар помог ей.

Мы так часто слышим призыв: «Прости и забудь». Большинству людей последнее не удается. Возможно, и не стоит забывать, ведь память помогает защититься.

Но что будет, если мы не забудем, а вместо этого попытаемся рассказать историю иначе? Вот чему она научилась на выездном семинаре. Вместо того чтобы рассказывать сагу, в которой ты — жертва, а кто-то другой — злодей, перепиши сценарий. Вместо того чтобы оправдывать и защищать свою боль, избавься от нее навсегда.

Слишком часто мы повторяем историю о душевных ранах. Мы получаем внимание и сочувствие, выставляя себя обиженными, обманутыми или правыми. Такая симпатия достается нам легко, мы ее ищем снова и снова и застреваем в этом состоянии души, копим обиду внутри. Если мы так часто и смачно расписываем своего злодея, значит, нам нравится быть жертвами...

Моя дочка несла в себе историю, которая постоянно причиняла ей боль... Габриэль начала рассказывать себе другую историю. Ее отец сделал все, что мог. По какой-то причине он не мог дать больше. Это произошло вовсе не из-за нее. Моя дочь больше не должна считать себя виноватой в том, что отец ушел. Она не могла изменить его. Может, он и сам себя не мог изменить...

Через тоску и прощение моя дочь пришла к свободе. Чтобы простить, нужно забыть мечты о лучшем прошлом. Поначалу это звучит жестко, но как только откажешься от того, каким ты хотел бы видеть свое прошлое, ты сможешь начать изменять настоящее и создавать лучшее будущее.

Я опробовала этот способ. В истории, которую я рассказывала, мы с дочкой всегда были жертвами. Я — несчастной, выбивающейся из сил матерью-одиночкой. Отец моей девочки — злодей, который бросил нас обеих. Перед свадьбой Габриэль я начала волноваться: ей, наверное, будет горько, что отец не поведет ее к алтарю. Я пересмотрела свое отношение к ситуации и решила рассказать другую историю, не о недостатке, а об избытке.

Я покопалась в коробках на чердаке и нашла все фотографии отца Габриэль, которые сохранились с моих студенческих лет. Купила маленький альбомчик и осталась наедине со своими воспоминаниями. На каждой странице я приклеила его фотографии и выписала все хорошие качества ее папы. Потом я сделала другой альбом, в который поместила снимки мужчин, которые брали на себя роль отца Габриэль, заполняли пробелы. Мой отец, пятеро моих братьев, мои друзья, которые учили дочку ездить на велосипеде, играть в футбол. На обложку я приклеила копию ее свидетельства о рождении. Графа «отец» всегда оставалась пустой. Под этим документом я написала новую историю, правдивую от начала и до конца. Я написала, что графа «отец» пустует не потому, что у Габриэль не было отца, а потому, что их было так много, что их имена не поместились бы в одну строчку.

Некоторые говорят, что прощение — это процесс. Это действительно так, но начинается прощение с решения. Как только ты решишь изменить свою историю, получишь счастливую концовку. Когда моя дочь шла к алтарю, мужчины, которые помогали ее растить, окружали Габриэль своей любовью.

А как же биологический отец? Лучшая его часть тоже была там, в моей дочке.