Известно рассуждение, получившее название «Пари Паскаля», великого французского ученого и философа Блеза Паскаля (1623–1662).

Если вы примете истину о том, что Бог есть, и окажетесь неправы, вы ничего не теряете. Но в случае правоты вашей наградой будет вечное блаженство. С другой стороны, если вы предположите, что Бога нет, и окажетесь правы, вы не выигрываете ничего, а в случае проигрыша теряете все. Так что верить в Бога, как минимум, разумнее даже чисто с практической точки зрения. Лишь глупец не рискнет тем, что он и так не в силах удержать, имея шанс получить взамен то, чего невозможно потерять.

Паскаль пишет: «Есть три категории людей: одни искали Бога и нашли Его, другие искали, но пока не нашли, а третьи и не искали, и не нашли. Первые разумны и счастливы; вторые разумны и несчастны; третьи и неразумны, и несчастны». И хотя веру в Бога сам по себе аргумент «Пари Паскаля» не пробуждает, он побуждает искать Бога, и, в конечном счете, найти Его. В соответствии со Словами Христа: «Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (От Матфея 7:8), Бог отвечает на искреннюю молитву скептика: «Господи, я не знаю, есть ли Ты, но если Ты есть, дай мне познать Тебя».