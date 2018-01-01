Удивительное исцеление

Удивительное исцеление

 

          В Греции произошел поразительный случай с одним атеистом-врачом, который, будучи на волоске от смерти, нашел защиту у Самого Бога! 

          Врач по профессии и бывший атеист господин Матзорос из села Аимни с острова Эвбея прошел обследование. Диагноз — рак прямой кишки. Ему коллеги сказали всю правду. Это рак в одной из тяжелых форм, которая обычно приводит к смерти. Больной находился на обследовании в онкологическом центре «Пантократор» в Афинах. В этот трудный час он обратил свою душу и сердце к Богу, в Которого не верил:

          ─ Боже, я не верил в Тебя, говорил, что все сказки. Думал, что вся опора — в человеке и в науке. Вот видишь, теперь все теряет свою ценность. Прими же мое покаяние и, если сочтешь меня достойным, исцели мою болезнь. 

          В эту минуту кто-то стукнул в дверь. Вошел молодой красивый врач.

          — Ну как, коллега? — спрашивает он господина Матзороса.

          — Что делать, доктор, ─ вздохнул Матзорос, ─ умираем.

          — Нет, ты не умрешь, — послышался ответ, — Всю твою болезнь я беру на себя.

          — Я поседел на своей работе и прекрасно знаю, что означает моя болезнь. Кто вы, молодой человек?

          — Я — Тот, кого вы просили о помощи, ─ ответил молодой доктор, и, кивнув головой на прощание, вышел.

          Господин Матзорос в коридорах больницы стал искать и спрашивать о молодом враче. Коллеги удивленно пожимали плечами и говорили, что видение — плод галлюцинации. Тогда больной настоял на повторном обследовании и по его результатам получил новое заключение: абсолютно здоров. Многие люди видели эти две медицинские карты: одну — с подтверждением рака, другую — с признанием полного здоровья!

          И в наше время очень часто происходят самые настоящие и удивительные чудеса! Для этого нужна лишь крепкая вера просящего! А вера может внезапно появится и у атеиста…

 

 

 

Подготовил Д. Малков по материалам сайта: bible-facts.ru

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