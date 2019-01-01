Во все века существовало мнение, что Бог и наука не могут быть вместе, это разные направления, которые противоречат друг другу. Однако если изучить глубже этот вопрос, то можно увидеть совершенно противоположный факт: большое количество ученых, которые совершили невероятные открытия, были верующими людьми.

Известный всем Галилео Галилей был католиком и утверждал, что «Священное Писание не может ни в каком смысле утверждать ложь или ошибаться; изречения его абсолютны и непреложно истинны».

Исаак Ньютон, известный физик и математик, который открыл методы вычислений, написал столько текстов, посвященных исследованию Слова Божьего, что их объем превосходит объем написанных им научных трудов.

Майкл Фарадей, который открыл электромагнитную индукцию, являющуюся основой промышленного производства электричества, после женитьбы служил дьяконом в церкви и через всю жизнь пронес веру. И много других математиков, физиков, биологов были христианами, возможно, именно вера в Бога, отношения с Богом позволили им совершить эти великие открытия.