У тебя есть настоящий, проверенный друг?

У тебя есть настоящий, проверенный друг?

           

          Настоящий проверенный Друг. Кто он в общепринятом, бытовом понимании? Человек, которому можно доверить самое дорогое, кто не способен на предательство, никогда не подведет, всегда будет рядом в трудную минуту и разделит с тобой не только беду, но и счастье, искренне радуясь за тебя. Вы хотели спросить об этом? Или нет?

          Библия и Христос дают нам совсем другое понятие о Друге. Помните - вокруг Христа всегда находилось много последователей и учеников. И однажды Он сказал, обращаясь к ним: «Я назвал вас друзьями» (Иоан.15:15).

          Какое из описанных выше качеств Друга в общепринятом понимании мы можем отнести к друзьям Христа?

          Доверие? Нет, поскольку кто-то крал деньги из подаяний. Не подведет? Нет, ведь кто-то после нескольких лет пребывания в учении, выхватывал меч и ударил по стражнику. Рядом в трудную минуту? Нет, ведь в час смертельной скорби Учителя в Гефсиманском саду ученики спали с отяжелевшими глазами. Разделит счастье в радости за Друга? Нет, ведь все хотели славы для себя и жаждали воссесть на престоле на одном уровне с Богом. Никогда не предаст? И тут тоже – нет, ведь тот, кто говорил, что жизнь свою готов отдать, трижды отрекся от Учителя и Друга.

          Но почему Христос называет всех этих людей друзьями? Может быть, Божественное понимание дружбы несет другой смысл?

          Вспомним еще одни слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан.15:13). В этом кроется великий смысл: друг – это тот, ради которого ты можешь чем-то пожертвовать, что-то отдать, что-то посвятить ему и, если потребуется, отдать и свою жизнь. Христос называет нас друзьями, но это не просто слова, это не просто экзамен, не какая-то сентиментальная расположенность к человеку из-за его заслуг и верности. Это решение сердца и воли. Решение назвать кого-то другом и доказать это делом.

          «Вы друзья мои...» не потому, что вы очень хорошие, не потому, что вы верные и никогда не предадите, НО ПОТОМУ, ЧТО Я ТАК РЕШИЛ, и это в моем сердце и разуме.

          Так есть ли у тебя настоящий друг? Готов ли ты посвятить ему свою жизнь или отдать ее в руки палача вместо него? … Это сложный вопрос, и часто ответ на него появляется только в конце нашей жизни. Но так бы хотелось отражать Христа. Дай Бог стремиться к этому все больше и больше, чтобы Христос жил в сердце, и уже действовал не я, но воля Его и вечная благодать.

 

 

 

Илья Талалаев, Пенза

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ВЫПУСК 67 2019\1