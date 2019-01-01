Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Вопрос: Можете ли Вы доказать, что Бог существует?

Ответ: Каждый раз, видя рубашку, Вы знаете, что у нее есть создатель. Каждый раз, видя часы, Вы знаете, что у них есть конструктор-дизайнер. Каждый раз, видя какое-либо произведение искусства, Вы знаете, что его сотворил мастер. Каждый раз, видя определенный порядок в какой-то сфере, Вы знаете, что за этим стоит тот, кто установил этот порядок. Что Вы видите, когда смотрите на вселенную? Вы видите создание, дизайн, искусство и определенный порядок. Если за каждым предметом стоит создатель, конструктор-дизайнер, искусный мастер и тот, кто установил определенный порядок, то логично предположить, что и у Вселенной есть такой Создатель, Конструктор-дизайнер, Искусный мастер и Тот, Кто установил в ней определенный порядок. Может быть, это и есть Бог?

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Вопрос: Откуда Вы знаете, что Библия истинна?

Ответ: Есть 5 доводов, которые могут показать истинность Библии:

1. Библия - самая продаваемая книга в мире (ежегодно по всему миру продается около 150 миллионов экземпляров Библии, а всего было продано около 4 миллиардов).

2. Библия утверждает, что ее написал Сам Бог (В Библии более 3600 раз встречается выражение «так говорит Господь»).

3. Истинность Библии подтверждается историей (еще никто и никогда не смог обнаружить в Библии хотя бы один факт, противоречащий истории).

4. Истинность Библии подтверждается археологией (каждое новое открытие лишь подтверждает истинность Библии, всего было обнаружено более 25 000 археологических находок, имеющих отношение к людям, местам и событиям, упомянутым в Библии).

5. Исполнившиеся пророчества подтверждают истинность Библии - единственной книги, которая содержит в себе огромное количество исполненных пророчеств, что также доказывает ее божественное происхождение.

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Вопрос: Как может существовать Бог, когда в мире столько зла и страданий?

Ответ: Зло не доказывает, что Бога нет; зло лишь доказывает существование зла. По своему определению любовь требует выбора, мы можем сами выбирать, любить своих ближних или нет, любить Бога или нет. Зло, которое мы видим вокруг, происходит из-за того, что люди сделали свой выбор не любить Бога и не служить Ему. Если бы мы по-настоящему верили, что люди сотворены по образу и подобию Бога, то не стали бы совершать тех поступков, которые мы совершаем по отношению к окружающим.

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Вопрос: Как Иисус может быть единственным путем к Богу? Разве не все дороги ведут на небеса?

Ответ: Если бы существовало много путей, ведущих к Богу, то должен ли был Сын Божий умирать на кресте за грехи этого мира? Конечно, нет! Если бы люди могли своими силами, добрыми делами, хорошим поведением получать спасение, разве была бы необходимость Иисусу принимать на себя мученическую смерть на кресте, чтобы заплатить за наши грехи? У Бога был только один способ спасти нас с Вами - это Иисус Христос. Он сознательно пошел на смерть, избрал этот путь, прожил без греха, чтобы через Его смерть и воскресение мы могли получить спасение. В Библии записаны слова Иисуса Христа: «Я есмь путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Евангелие от Иоанна 14:6).