Душа как птица ищет хлеба,

А этот хлеб – великий Бог.

Одна дорога есть на небо,

В погибель тысячи дорог.

Зачем откладывать на завтра,

Мой друг, сегодня выбирай:

Текут живительные реки

В благословенный Богом край.

Мы все об этом мало знаем,

Но кто поверил – тот пошел.

В стране, что называют раем,

Спасенным будет хорошо.

А если изнемог от жажды –

Взывай к Христу, не промолчи.

Он отдал жизнь, чтоб верой каждый

Спасенье даром получил.

Ему поверишь – все возможно,

С Христом легко подняться ввысь.

О, милый друг, пока не поздно

Подумай и остановись.

Христос – единый верный жребий,

Его любовь – всему итог.

Одна дорога есть на небо,

В погибель тысяча дорог.