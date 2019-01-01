Душа как птица ищет хлеба

Душа как птица ищет хлеба

 

Душа как птица ищет хлеба,
А этот хлеб – великий Бог.
Одна дорога есть на небо,
В погибель тысячи дорог.

Зачем откладывать на завтра,
Мой друг, сегодня выбирай:
Текут живительные реки
В благословенный Богом край.

Мы все об этом мало знаем,
Но кто поверил – тот пошел.
В стране, что называют раем,
Спасенным будет хорошо.

А если изнемог от жажды –
Взывай к Христу, не промолчи.
Он отдал жизнь, чтоб верой каждый
Спасенье даром получил.

Ему поверишь – все возможно,
С Христом легко подняться ввысь.
О, милый друг, пока не поздно
Подумай и остановись.

Христос – единый верный жребий,
Его любовь – всему итог.
Одна дорога есть на небо,
В погибель тысяча дорог.

 

 

 

Николай Водневский

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ВЫПУСК 67 2019\1