Душа как птица ищет хлеба
Душа как птица ищет хлеба,
А этот хлеб – великий Бог.
Одна дорога есть на небо,
В погибель тысячи дорог.
Зачем откладывать на завтра,
Мой друг, сегодня выбирай:
Текут живительные реки
В благословенный Богом край.
Мы все об этом мало знаем,
Но кто поверил – тот пошел.
В стране, что называют раем,
Спасенным будет хорошо.
А если изнемог от жажды –
Взывай к Христу, не промолчи.
Он отдал жизнь, чтоб верой каждый
Спасенье даром получил.
Ему поверишь – все возможно,
С Христом легко подняться ввысь.
О, милый друг, пока не поздно
Подумай и остановись.
Христос – единый верный жребий,
Его любовь – всему итог.
Одна дорога есть на небо,
В погибель тысяча дорог.