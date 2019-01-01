Этот случай шокировал всех врачей

Этот случай шокировал всех врачей

 

          Когда мне было 27 лет, врачи обнаружили опухоль и поставили диагноз - рак. Срочно нужна была операция. НО... я была беременна вторым ребенком (3 мес). Предложили аборт и операцию по удалению опухоли. На размышление дали сутки. 

          Я проплакала всю ночь, закрылась на кухне, преклонила колени и сквозь слезы молилась, как могла: «Бог! Если Ты есть, не дай мне умереть в 27 лет!» Утром я встала новым человеком. Во мне была такая сила... Страх ушел. В онкодиспансере, на приеме у профессора, я отказалась от операции, подписав все отказные документы.

          В свой адрес я услышала: «Ты ненормальная, 98 из 100 процентов - ты умрешь». «А ребенок останется жить?»- спросила я напоследок. «Ребенок выживет, а ты умрешь,»- ответил врач. Но у Бога были другие планы.

          Я родила прекрасного мальчика в срок, и более того - опухоль исчезла. Врачи в шоке. С тех пор прошло много времени. Мне говорили также, что у меня никогда уже не будет детей, но в 2006 году Господь подарил нам девочку Марию!!! Вот такой у нас прекрасный и заботливый Отец Небесный!!! Как Ему не служить и не прославлять каждый день!!!

          С Богом нет ничего невозможного!

 

 

 

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