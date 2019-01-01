Спасительная весть

Спасительная весть

 

          Это было в Средней Азии, Киргизстане. Андрей никогда не видел своего отца. Когда ему было 6 лет, мать умерла в тюрьме. Он рос в детском доме. Потом убежал оттуда и жил на улице. Воровал, пил, курил... В 17 лет попал в тюрьму в первый раз. Вышел через некоторое время и снова оказался в местах лишения свободы. Так продолжалась его жизнь: освобождаясь на некоторое время, он вскоре снова и снова возвращался в тюрьму, в общей сложности 16 раз. Находясь в заключении, Андрей задумался о своей жизни и пришел к выводу, что смысла в ней нет. И он решил покончить с собой. Андрей принял большую дозу наркотиков,. Через некоторое время очнулся в тюремной больнице…

          Находясь в палате, Андрей познакомился с человеком, лежащем на соседней койке. Его звали Бахтиар. Общаясь, они обнаружили, что у них похожие судьбы – одинаковые привычки, наркотики, преступления, тюрьма и т.д. Таким образом, лёжа на больничных койках, эти два человека подружились. Но у Бахтиара было преимущество – он был мусульманином и каждый день читал коран. У Андрея же ничего не было. Через некоторое время Бахтиар сказал: «Слушай, когда я читаю свою книгу, ты все время на меня так смотришь. Мне дали маленькую книгу, но она мне не нужна. Возьми её и читай, это будет твоя книга». Это был Новый Завет.

          Так Андрей начал читать Евангелие. Мало что понимая, все равно продолжал читать каждый день. В скором времени уже Бахтиар стал смотреть на Андрея и спрашивать: «Что это за книга, что там написано? Ты становишься совсем другим человеком. Дай мне почитать, вообще-то это моя книга».

          Они стали вместе читать Священное Писание. Через Божье Слово эти два человека поверили и обратились к Господу. Андрей говорит, что он покаялся во всех своих грехах, прося у Господа прощение за все дела и поступки, которые совершил. На это ему понадобилось три дня.

          Они стали молиться и продолжили читать Новый Завет. Постепенно к ним стали подходить другие заключенные и спрашивать: «Что с вами произошло?» Они говорили о Господе и читали им из Евангелия. Таким образом, люди начали обращаться к Богу. В общей сложности через эту маленькую книгу Нового Завета уверовало до 15 человек.

          После освобождения Андрей пришёл в церковь и стал служить Господу. Он снова оказывался в тюрьме, но теперь уже не как заключенный, а как проповедник, неся туда Слово Божье и помогая людям. Бог послал устройство с работой. Вскоре Андрей женился на верующей девушке.

          Это свидетельство о том, как Бог посредством Своего Слова – Библии - может менять человеческие жизни.

          Мы живём в прекрасное время, когда каждый человек может приобрести Священное Писание и часто даже бесплатно получить его как подарок. Но сила Божьего Слова начинает действовать, когда человек читает Евангелие и обращается к Богу. Тогда Дух Святой может менять человеческое сердце и всю его жизнь. Бог делает из грешников – праведников, из несчастных – счастливых, из злых и жестоких – добрых и мирных людей.


 

 

Дорогой читатель, если у Вас ещё нет этой Святой книги, и Вы желаете иметь её и прочитать, то можете обратиться к нам в редакцию, и мы совершенно бесплатно с большой радостью подарим Вам Новый Завет и Псалтирь.

 

 

 

Щербаков Алексей, г.Пенза

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