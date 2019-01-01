Существует ли Бог?

Все наши знания свидетельствуют о том, что Он существует.

Возьмем, к примеру, наш мир. Откуда он появился? Если его возникновение объяснить совпадением ряда случайностей, возникает много новых вопросов, на которые невозможно дать ответ. Точно так же обстоит дело и с теорией "первичного взрыва". Откуда первоначально возникла материя? Ведь даже "первичный взрыв" не может сотворить что-то из ничего. Широко распространена, но столь же ненадежна теория эволюции: как «из простого» может развиться что-то, дающее начало невероятно сложным формам жизни на Земле?

Столь же шаткими являются и другие теории.

На этот вопрос решительный ответ дает Библия: «В начале сотворил Бог небо и землю». Наш мир не является продуктом случайного соединения элементов, "которые всегда существовали". Вместо этого в Библии говорится, что «веки (времена) устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Творение имело начало, а Бог является его Творцом. «Ибо Он сказал - и сделалось, Он повелел - и явилось».

Эта истина находит свое подтверждение в удивительной гармонии природы и ее законов, которые сохраняют целостность мироздания и регулируют все - от бесконечно далеких космических тел до микроскопически малых живых организмов. Однако порядок не возникает сам по себе, законы говорят о законодателе - о Боге! «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он... Господь неба и земли».

Но самым убедительным доказательством акта сотворения является человек. В отличие от животных он обладает сочетанием качеств, которые объединены понятием "личность". Он имеет совесть, способен принимать разумные решения и различать добро и зло. Он способен любить и сострадать. Однако, прежде всего, в душу его заложено глубокое стремление к Богу. Откуда у него эти качества? Вряд ли они являются продуктом эволюции или цепочки случайностей. Лучшее объяснение мы находим в Библии: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Человек не случайность, он «дивно устроен» Создателем Вселенной.

(продолжение следует)