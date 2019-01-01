Идея жука-бомбардира

Идея жука-бомбардира

 

          А вы знали, что в задней части тела жука-бомбардира находится настоящая «пушка»? Защищаясь от хищников, насекомое выбрасывает через неё струю едкой жидкости. Механизм действия этой системы защиты очень сложен: сначала внутри тела жука быстро смешиваются два вида химических веществ (перекись водорода и гидрохинон). Затем они выбрасываются в «камеру сгорания», заполненную, в основном, водой. После этого к смеси добавляется третье вещество, катализатор, который заметно ускоряет реакцию и доводит её до взрывного состояния. Водяная струя, скорость которой достигает 20 метров в секунду, вылетает импульсами со скоростью примерно 500 раз в секунду!

          Этот процесс очень похож на технику «пульсирующего горения», используемую в планирующих авиабомбах времён войны. Однако сила импульсов жука-бомбардира намного больше. Как они это делают? «Совершенно очевидно, что важную роль в этом защитном механизме играют размеры камеры и выходного отверстия», - отметил Энди Макинтош, профессор термодинамики и теории горения.

          Имитируя этот удивительный механизм сгорания, профессор Макинтош надеется, что катапультирование из микрокамеры можно масштабно увеличить и применить в изготовлении повторных запускных устройств авиационных двигателей. Но уникальный процесс сгорания у жука-бомбардира нельзя воспроизвести, просто скопировав размеры взрывной камеры: «У жука сгорание усложняется каталитическими процессами, связанными с мышцами, выстилающими камеру».

          Тем не менее профессор Макинтош верит, что уроки, извлеченные из исследования секретов жука-бомбардира, могут привести к новым решениям в области устройств для воспламенения. Исследования установили, что жук четко контролирует время открытия и закрытия входного клапана в камеру сгорания для того, чтобы не подорвать самого себя. Кроме того насекомое способно с высокой точностью управлять давлением и направлением струи, выбрасываемой из его «пушки».

          Это ещё раз доказывает, что сотворённые Богом системы куда сложнее человеческих. Они громко заявляют о «вечной силе Его и Божестве» (Рим 1:20).

 

 

 

Материал подготовил Дмитрий Малков, г Пенза

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