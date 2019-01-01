Главный конструктор

Многие люди верят в Бога, потому что это сейчас стало престижно, вокруг стало больше людей, которые осознают, что Бог существует, потому что этому находят все больше и больше доказательств.

В нашей стране люди в течение 70 лет жили в атеистическом государстве, где сама мысль о существовании Бога могла считаться изменой, когда в попытке построить коммунизм на место Бога пытались поставить человека. И есть люди, которые скажут: «Вот в Бога не верили, зато какой был прогресс - запустили человека в космос, построили атомную энергетику». Но мало кто знает, что даже в это сложное советское время многие ученые втайне были христианами.

Сергей Павлович Королев - советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, председатель совета главных конструкторов СССР, академик АН СССР, один из основных создателей советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой. Под его руководством был организован и осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и космического аппарата с первым космонавтом на борту Юрием Гагариным.

Он пережил многое: по ложному обвинению попал в тюрьму (1937-1944), а в 1955 году был реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

На вопрос, верит ли он в Бога, он ответил так: «Послушайте сначала, что со мною было однажды, а тогда уж сами решайте». И рассказал, как в тюрьме он быстро дошел до такого состояния, при котором не только не было сил работать, но казалось, что и жить-то осталось совсем немного.

Его как доходягу просто свалили в общую яму, вырытую для трупов. Один из лагерников, бывший в то время некоторым подобием бригадира среди таких же заключенных, как и он сам (впоследствии – академик Раушенбах), заметил, что сброшенный еще жив. Его извлекли из ямы и выходили.

Когда Королев уже мог хоть как-то передвигаться, всю партию стали перегонять в другой пункт. Гнали по мерзлой тундре. Под ногами месиво из талой земли и снега. Идти не было сил. Кто падал, уже не поднимался. Упавшему никто не помогал: знали, что такой уже не встанет, а если и встанет, то через несколько шагов снова упадет и останется на земле навсегда.

Королев еле-еле успевал за всеми. Но вот он зацепился за какую-то корягу, вернее – пенек, и упал. Встать сил нет. Все уходят вперед. И тут несчастный взмолился: «Господи, если Ты есть, помоги мне встать и… дай хлебца». Через какое-то время вдруг он почувствовал, что может встать. Встал и тут же испугался – на пне лежал хлеб! Откуда в безлюдной тундре, по которой прошла партия голодных и продрогших заключенных, мог оказаться этот спасительный хлеб?!

После таких историй на научное развитие в СССР смотришь совсем по-другому: и здесь видна рука Божья, приходит осознание, что Бог дает Своим детям откровения, дает знание, дает помощь. Все, что нас окружает, техника, которой мы пользуемся, уже не просто «творение рук человека», а переданное людям знание от Бога для того, чтобы нам еще больше прославить Творца Вселенной.