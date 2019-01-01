Главный конструктор

Главный конструктор

 

          Многие люди верят в Бога, потому что это сейчас стало престижно, вокруг стало больше людей, которые осознают, что Бог существует, потому что этому находят все больше и больше доказательств.

          В нашей стране люди в течение 70 лет жили в атеистическом государстве, где сама мысль о существовании Бога могла считаться изменой, когда в попытке построить коммунизм на место Бога пытались поставить человека. И есть люди, которые скажут: «Вот в Бога не верили, зато какой был прогресс - запустили человека в космос, построили атомную энергетику». Но мало кто знает, что даже в это сложное советское время многие ученые втайне были христианами.

          Сергей Павлович Королев - советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, председатель совета главных конструкторов СССР, академик АН СССР, один из основных создателей советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой. Под его руководством был организован и осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и космического аппарата с первым космонавтом на борту Юрием Гагариным.

          Он пережил многое: по ложному обвинению попал в тюрьму (1937-1944), а в 1955 году был реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

          На вопрос, верит ли он в Бога, он ответил так: «Послушайте сначала, что со мною было однажды, а тогда уж сами решайте». И рассказал, как в тюрьме он быстро дошел до такого состояния, при котором не только не было сил работать, но казалось, что и жить-то осталось совсем немного.

          Его как доходягу просто свалили в общую яму, вырытую для трупов. Один из лагерников, бывший в то время некоторым подобием бригадира среди таких же заключенных, как и он сам (впоследствии – академик Раушенбах), заметил, что сброшенный еще жив. Его извлекли из ямы и выходили.

          Когда Королев уже мог хоть как-то передвигаться, всю партию стали перегонять в другой пункт. Гнали по мерзлой тундре. Под ногами месиво из талой земли и снега. Идти не было сил. Кто падал, уже не поднимался. Упавшему никто не помогал: знали, что такой уже не встанет, а если и встанет, то через несколько шагов снова упадет и останется на земле навсегда.

          Королев еле-еле успевал за всеми. Но вот он зацепился за какую-то корягу, вернее – пенек, и упал. Встать сил нет. Все уходят вперед. И тут несчастный взмолился: «Господи, если Ты есть, помоги мне встать и… дай хлебца». Через какое-то время вдруг он почувствовал, что может встать. Встал и тут же испугался – на пне лежал хлеб! Откуда в безлюдной тундре, по которой прошла партия голодных и продрогших заключенных, мог оказаться этот спасительный хлеб?!

          После таких историй на научное развитие в СССР смотришь совсем по-другому: и здесь видна рука Божья, приходит осознание, что Бог дает Своим детям откровения, дает знание, дает помощь. Все, что нас окружает, техника, которой мы пользуемся, уже не просто «творение рук человека», а переданное людям знание от Бога для того, чтобы нам еще больше прославить Творца Вселенной.

 

 

 

Александр Малков, г.Пенза

Переход к другому выпуску

67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 67 2019\1