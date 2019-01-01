На Руси говорят: «НЕВОЛЬНИК НЕ БОГОМОЛЬНИК»

И точно - разве заставишь человека во что-то верить или, наоборот, не верить?

Такими мы сотворены: наша внутренняя свобода настолько безгранична, что и самого себя порой трудно в чем-то убедить…

В Евангелии есть рассказ о том, как незадолго до страданий Христа "...пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову" (Мк 14:3).

Поясню: "алавастровый (он же "алебастровый") сосуд" - это флакончик очень дорогих духов, как сказали бы сегодня. Его стоимость указана в строчках ниже - "300 динариев". Если учесть, что дневной заработок наёмного работника в те времена был около динария в день, то выходит, что стоимость такого сосуда не меньше годового заработка! Представляете себе?

Не удивительно, что присутствующие ученики Христа возмутились "неразумным", на их взгляд, поступком женщины! Но Христос останавливает их удивительными словами: "...оставьте ее; что ее смущаете?... Она сделала, что могла".

Оказывается, для Него, Творца и Владыки мира, очень важна эта внутренняя добровольность в служении Богу! Как ещё говорят на Руси, "ради Христа", то есть совершенно безвозмездно. Не деньги, не слава, не почёт, не награды, не успех и результат движущая сила веры, а искренняя любовь к Богу и порыв сделать для Него "что можешь", как поступила эта женщина!

"Нард", который был основным веществом принесённого женщиной благовонного масла - это ароматная смола одного из деревьев Палестины, что-то вроде современной канифоли или известного всем ладана. Его добывали, делая надрезы на деревьях, чтобы выделялось больше этого вещества. Но отмечено, что этот нард был "драгоценный", то есть такой, который был собран без повреждения ствола. И в этом тоже можно увидеть прообраз: как дерево "добровольно" отдаёт невероятно ароматный и драгоценный нард, так же Христос воспринимает, как особое благоухание, как драгоценный дар искреннюю веру, добровольное служение, бескорыстную преданность человека!

Остаётся добавить, что, по всей видимости, запах этого благовония и память о поступке этой женщины сопровождали нашего Господа на протяжении всех последующих событий - в то время, когда Он был предан, когда страдал (Писание подчёркивает - "добровольно"), когда был прибит ко кресту... Христос сказал о значении поступка этой женщины: "Она приготовила Меня к погребению". То есть этот запах, если можно так сказать, укреплял Его в последние часы, напоминая о том, что есть люди, ради которых Он всё это переносит, что страдания и смерть Его не напрасны, что сотни, тысячи, миллионы людей откликнутся на Его призыв и добровольно, из любви и веры, примут Его любовь, обратятся к Его Отцу, станут Его друзьями и братьями!

"Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала" (Мк 14:9)